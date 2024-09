Sophia Loren: todos los detalles de su fiesta de cumpleaños

Sophia Loren, la gran diva del cine, celebró ayer sus 90 años con una gran fiesta y rodeada de todos sus amigos y seres queridos. La jornada comenzó en el Space Cinema Moderno de Roma, situado en en una de las famosas siete colinas de la ciudad, con un evento privado que organizó el Ministerio de Cultura junto al estudio Cinecittá y el Archivo Luce. Hasta allí se desplazaron algunos de los admiradores de esta mítica actriz: el cantante Al Bano, su sobrina Alessandra Mussolini, la presentadora Mara Venier, el productor Aurelio de Laurentiis, el cantautor Gigi D’Alessio y el director Fernan Ozpetek, entre otros.

La llegada de Sophia Loren a la Plaza de la República de la capital italiana motivó una gran afluencia de personas deseosas de verla, un gusto que no pudieron ver cumplido porque la actriz accedió por una puerta secundaria. Ya en su interior, apareció radiante desafiando la vejez con una chaqueta blanca con destellos, un sofisticado diseño adornado con ribetes de incrustaciones brillantes, y abundante joyería con diamantes. Fue recibida con una larga ovación seguida del acostumbrado "Cumpleaños feliz".

Durante el evento se proyectaron algunos de los fotogramas de "L’oro di Napoli", una película de 1954 protagonizada por ella y dirigida por Vittorio De Sica. Está basada en cuentos de Giuseppe Marotta, todos ellos ambientados en Nápoles. Como colofón, la homenajeada fue obsequiada con una llave de oro con su nombre impreso y la forma de los estudios Cinecittá, una manera de apreciar y distinguir lo que significa la legendaria actriz para el séptimo arte.

Sophia estuvo arropada en todo momento por los dos hijos que nacieron de su matrimonio con Carlo Ponti: Carlo Jr. y Edoardo. Este último se subió al escenario y le dedicó unas emotivas palabras: "Eres una luz que este país lleva como una antorcha por todo el mundo y que todos nosotros llevamos en el corazón. Eres dignidad y valor. Brillas porque nunca has negado y olvidado tus raíces y nunca has permitido que otra luz, la de los focos, te robase tu identidad".

La artista, ya nonagenaria, reflexionó sobre el paso del tiempo: "La ventaja de la edad es que no podemos perder el tiempo en cosas inútiles. Una velada como esta, con mis hijos, mis nietos, mis amigos y compañeros de trabajo, es demasiado corta. Hemos llorado, reído y brindado juntos. Y si hay un regalo que podéis hacerme es celebrar, no solo a mí, sino a todos los que seguimos aquí".

Para rematar la noche, los invitados se congregaron en la terraza del hotel Anantara Palazzo Naiadi, en la Plaza de la República, para disfrutar de una velada que tuvo como maestra de ceremonias a Laura Pausini. La cantante italiana se rindió ante ella cantándole el tema "Sí", un sencillo que pertenece a la banda sonora "La vida por delante", filme protagonizado en 2020 por Sofía Loren y producido por su hijo Edoardo, así como el Cumpleaños feliz en inglés e italiano.

Hubo también sorpresas, como la videollamada de Sting. El británico le dedicó "Every Little Thing She Does Is Magic" ("Cada pequeña cosa que ella hace es magia"). También la dirección del hotel se sumó a la emotiva celebración con la inauguración de una lujosa habitación decorada con rosas blancas, imágenes de su ciudad natal, Pozzuoli, y otras fotografías de la intérprete en su niñez y juventud, además de una discreta biblioteca con una selección de sus lecturas y películas favoritas.