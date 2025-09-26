Jada Pinkett reconoce tres años después que la icónica bofetada de Will Smith salvó su matrimonio

Jada Pinkett ha recordado recientemente uno de los episodios más mediáticos de Hollywood: la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar de 2022. Según la actriz, aquel incidente, que dio la vuelta al mundo, terminó marcando un antes y un después en su matrimonio. “Después de tantos años tratando de decidir si me alejaría de Will, fue esa bofetada la que me hizo darme cuenta de que nunca lo dejaré”, confesó en una entrevista en Entertainment Weekly.

La pareja, que se casó en 1997 tras un noviazgo breve, había atravesado numerosas turbulencias en tres décadas juntos, incluyendo la confesión pública de Jada sobre una infidelidad. Sin embargo, siempre lograron seguir adelante como familia, criando a sus dos hijos, Jaden y Willow. La gala de hace dos años pareció poner su relación bajo un nuevo examen público, pero la actriz asegura que, inesperadamente, resultó reforzada.

Aquel momento se produjo después de que Rock bromease sobre la alopecia de Jada, comparándola con Demi Moore en la película La teniente O’Neill. La actriz, que padece esta condición desde hacía tiempo, reconoció en su programa Red Table Talk lo duro que había sido aceptarla. La broma desencadenó la reacción inesperada: Will subió al escenario y abofeteó al presentador, provocando que millones en todo el mundo siguieran impactados el incidente en directo.

De la polémica a la reconciliación

En un primer momento, Jada pensó que se trataba de un sketch preparado. Solo cuando su marido regresó al asiento comprendió que el gesto había sido espontáneo. Tras la bofetada, muchos señalaron a la actriz como culpable indirecta de lo sucedido, una presión mediática que ella reconoce como inevitable, pero también injusta.

Al día siguiente, Will Smith pidió disculpas públicas en sus redes sociales y más tarde admitió que quedó sobrepasado por la broma hacia su esposa. En un comunicado reconoció sentirse “avergonzado” y prometió trabajar en sí mismo para asegurarse de que la violencia no volviera a superar a la razón. Chris Rock, por su parte, rechazó interponer cargos y declinó hablar con el actor en aquel momento, aunque este insistió en disculparse de manera reiterada.

A día de hoy, Jada dice considerar aquella bofetada como una suerte de catarsis. “Ahora lo llamo ‘la bofetada sagrada’, porque después de eso vinieron muchas cosas positivas. Ese momento en que todo se descontrola es cuando realmente ves dónde estás”, aseguró a la revista YOU Magazine. Pese a las polémicas y altibajos, la actriz reconoce que aquel suceso la ayudó a reafirmar su compromiso con Smith, con quien asegura seguirá unida.