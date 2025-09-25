Coachella 2026 bate récords con Justin Bieber como principal atracción

El cantante canadiense encabezará una de las próximas ediciones más esperadas del Coachella Valley Music & Arts Festival tras firmar un contrato récord de 10 millones de dólares por su actuación. La expectación en torno a su regreso a los escenarios ha hecho que las entradas para el evento se agotaran en apenas tres días, siete meses antes de su celebración.

Bieber actuará como cabeza de cartel los sábados de ambos fines de semana del festival, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, compartiendo protagonismo con Sabrina Carpenter y Karol G, que liderarán las jornadas de viernes y domingo respectivamente. Su participación supondrá el regreso tras varios años de ausencia en los grandes escenarios debido a los problemas de salud que le obligaron a cancelar la gira Justice World Tour en 2023.

El artista de 31 años, que en 2023 vendió por 200 millones de dólares los derechos de su catálogo, negoció directamente con la promotoraGoldenvoice, sin agente de por medio, lo que le convierte en el artista mejor remunerado en la historia de Coachella, superando a figuras como Lady Gaga o Beyoncé. Fuentes cercanas destacaron a Rolling Stone que se trata de “un paso decisivo” en una etapa profesional que Bieber quiere dirigir con mayor control personal.

Un nuevo ciclo tras los problemas de salud

El regreso llega después de un periodo de pausa obligado por el síndrome de Ramsay Hunt, una enfermedad que le produjo parálisis facial y le forzó a suspender sus conciertos en 2022 y 2023. El propio cantante explicó en redes sociales que, tras su presencia en Rock in Rio, se dio cuenta de que necesitaba priorizar su recuperación antes de volver a los escenarios.

Con dos álbumes lanzados este año, Swag y Swag II, sus primeros proyectos desde el EP Freedom en 2021, y el recuerdo del éxito de Justice (2021), Bieber afronta Coachella como el inicio de una nueva etapa artística. La organización del festival celebró el lleno absoluto en su cuenta de Instagram con el mensaje: “Se ha ido, sigue bailando. Nos vemos en abril”, confirmando así la enorme expectación en torno al regreso del canadiense.