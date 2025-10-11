El hijo de Donald Trump, en el centro de las especulaciones tras aparecer mencionado en una aplicación de citas

Barron Trump, hijo del presidente de EE UU Donald Trump, ha vuelto a ocupar titulares tras ser mencionado en una aplicación de citas que permite valorar la seguridad de posibles encuentros. Según una columna firmada por Kennedy, expresentador de Fox Business Network y Fox News, en The Daily Mail, en la plataforma se han publicado comentarios críticos y presuntamente falsos sobre el joven, estudiante de la Universidad de Nueva York.

La aplicación, llamada Tea, permite a los usuarios compartir advertencias y observaciones sobre otras personas. En uno de los mensajes vinculados al nombre de Barron se mencionaban descripciones negativas cuya veracidad ha sido puesta en duda por Kennedy, quien sostiene que es improbable que los autores de dichos comentarios conozcan personalmente al hijo del exmandatario y atribuye su aparición en la app a la especulación mediática.

Los rumores sobre la vida personal de Barron, de 18 años, coinciden con su primer año como alumno de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, donde cursa estudios relacionados con la administración. Fuentes citadas por People lo describen como un joven popular y reservado, que pasa poco tiempo en el campus debido a las medidas de seguridad y la atención mediática que genera su apellido.

Entre la vida universitaria y la atención pública

A principios de año, medios estadounidenses indicaron que Barron no tiene permitido compartir su número de teléfono con otros estudiantes para preservar su privacidad. Según declaró a Vanity Fair Kaya Walker, expresidenta de los Republicanos Universitarios de la NYU, “va a clase y se va a casa”, y es percibido como “una rareza en el campus”.

Más allá de los rumores sobre su vida social, el joven también ha sido noticia por sus inversiones en criptomonedas. Según Forbes Australia, Barron habría obtenido beneficios significativos tras participar en la creación de World Liberty Financial, una firma impulsada por la familia Trump. Su padre llegó a bromear durante el lanzamiento del proyecto sobre el conocimiento financiero de su hijo, al afirmar que “tiene cuatro billeteras o algo así, y yo le pregunto: ‘¿Qué es una billetera?’”.

La exposición pública de Barron Trump, alimentada por su entorno familiar y su vida universitaria en Nueva York, continúa generando interés mediático pese a los intentos de mantener su vida privada al margen de la atención política y social.