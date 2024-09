Julio Iglesias cumple 81 años: de la fanfarronada de las 3.000 mujeres a su misterioso presente

Sería Matusalén si lograse superar en años los discos vendidos: más de 300 millones.Julio Iglesias cumple hoy 81 años. No está nada mal, pero a su público le gustaría que rompiese su hermetismo al menos para cantarle el "Cumpleaños feliz". Desde hace años vive retirado del foco mediático sin ni siquiera dar respuesta cuando se especula sobre su mala salud. Solo de vez en cuando aparece en sus redes sociales, como hizo el verano pasado para despedir a su "amigo del alma", el cantante Silvio Santos.

La sensación es que prefiere que su público se quede con la imagen de "latin lover", el hombre de incontables conquistas, con la que levantó su figura de mito. Alguna vez se le escapó que por su vida habían pasado más de tres mil mujeres. Verdad o exageración, nunca dejó de pavonearse por ello. Si le daba por ponerse circunspecto, afinaba su mala reputación: "No he estado con muchas mujeres, sino que he estado con muchos amores, que es diferente". Y en ocasiones experimentaba con el romanticismo: "El amor es como el vino. Beber poco está bien, pero vaciar la botella da dolor de cabeza". Está claro que durante décadas no dejó de darle las vueltas al amor.

Julio Iglesias y Norma Duval Instagram de la vedette

Hubo una época en la que las primeras damas del planeta le reclamaban para sí. La princesa Grace de Mónaco le invitó a la Gala de la Cruz Roja en Montecarlo. Y en Virginia cantó en un concierto benéfico bajo la arrobada mirada Nancy Reagan. Además de los idilios pasajeros que pasaron por su intensa vida, ha tenido al menos dos grandes amores. El primero, Isabel Preysler, su primera mujer y madres de sus tres hijos mayores. A pesar de la ruptura, nunca ha escondido que ha sido una de las mujeres más importantes de su vida.

Boda de Julio Iglesias e Isabel Preysler Gtresonline Gtresonline

Se casaron en enero de 1971 y acabaron separándose, 1978, con innumerables rumores sobre supuestas y mutuas infidelidades. En 1990 conoció a la modelo holandesa Miranda Rijnsburger, a la que casi doblaba la edad. Ella tenía entonces 25 años y él 45.

Fruto de esta relación nacieron otros cinco hijos, tres niños y dos niñas. No contrajeron matrimonio hasta 2010, en la finca que poseen en la localidad malagueña de Ojén. Desde entonces siguen juntos. Ella fue quien le dio estabilidad.

Julio Iglesias y MIranda Rijsburger larazon

A estos 8 hijos hay que sumar a su hijo ‘secreto’ Javier Sánchez-Santos, a quien, después de una dura batalla judicial, una sentencia dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Valencia en julio de 2019 reconoció como hijo. Javier fue fruto de un ‘affaire’ de Julio con la cantante portuguesa y bailarina María Edite Santos, que actuaba en la misma sala de fiestas donde cantaba Julio en Tarragona.

Su vida actual está envuelta en un halo de misterio. Desde hace años, Miranda pasa la mayor parte del tiempo en Miami, en la casa de Indian Creek, junto a sus cinco hijos, mientras el cantante sigue refugiado en su residencia de Punta Cana, en la República Dominicana, aunque alterna con estancias junto a su mujer. Allí ultima los detalles del biopic sobre su vida que se emitirá en Netflix, un trabajo en el que está involucrado de manera muy activa. La gran incógnita es si volverá a subir a un escenario.