Justin Bieber, padre de su primer hijo con Hailey: la primera foto de su bebé

Justin Bieber ha soltado la bomba en sus redes sociales, dejando a sus más de 294 millones de seguidores emocionados: ya ha sido papá. El cantante anunció el pasado mes de mayo que estaba esperando su primer hijo junto a su esposa, la modelo Hailey Bieber, pero después han preferido llevar el embarazo en la más estricta intimidad. Ahora les ha llegado el turno de romper su silencio y celebrar la buena nueva de que su hijo ya está en casa, como así ha anunciado a través de su perfil personal de Instagram: “Bienvenido a casa Jack Blues Bieber”, escribía el artista de 30 años, que ha sido padre por primera vez con su mujer de 27 primaveras.

El anuncio del estado de buena esperanza fue aprovechado por la pareja para renovar sus votos en Hawaii. Están enamoradísimos y no dudan en demostrarlo siempre que encuentran ocasión, como así fue con este gesto con el que mostraban su compromiso a disfrutar de una vida en matrimonio. Una existencia que acaba de cambiar, al incluir en sus días como principal protagonista de sus atenciones al pequeño Jack Blues. Un niño muy deseado que ha llenado de felicidad a la modelo, que por su privilegiada silueta tardó mucho en dar muestras de su estado de buena esperanza, como así reconoció ella después del feliz anuncio de la inminente llegada de su primer vástago.

“En realidad, no tenía barriguita hasta que estuve embarazada de seis meses, que fue cuando lo anuncié. Pude ponerme chaquetas grandes y esas cosas”, confesaba la mujer de Justin Bieber, que vivió esos meses escondiéndose de los flashes de los paparazzi para no llamar demasiado la atención: “No disfrutaba del estrés de no poder disfrutar de mi embarazo con el exterior. Me sentía como si estuviera escondiendo un gran secreto. Quería tener la libertad de salir y vivir mi vida”, se quejaba tiempo después de la decisión que ella misma tomó para proteger su intimidad y no causar demasiado revuelo.

Después de seis años convertidos en marido y mujer, Justin Bieber y Hailey se han convertido en padres de su primer retoño. Eran muy jóvenes y no todos apostaban por el éxito de su matrimonio, creyendo que su inmadurez les pasaría factura. Aun así, dejaron claro su firme deseo de disfrutar primero de su romance antes de dar el paso de convertirse en padres, algo que aseguraban iba a esperar. Pero el destino es caprichoso y ha querido brindarles la oportunidad de la paternidad antes de lo previsto, aunque han recibido este reto con la mayor de las ilusiones, como así han mostrado en Instagram al enseñar el diminuto pie de su primer hijo. El primero de muchos, quizá, porque el cantante ya ha expresado que “vamos a tener tantos hijos como Hailey quiera”. Que se prepare, porque ha dejado claro que “me encantaría tener una pequeña tribu”.