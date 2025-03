Justin Bieber: entre los rumores y ¿la búsqueda de la paz interior?

Justin Bieber ha decidido alzar la voz en sus redes sociales enviando un mensaje claro y contundente que deja poco espacio a la interpretación. En un intento por poner fin a las especulaciones sobre su vida personal, particularmente las que rodean su supuesto consumo de sustancias, el cantante canadiense compartió el siguiente mensaje: "No tenemos nada que demostrar hoy, solo el regalo de la vida para aceptar y recibir", acompañado de un emoji de corazón rojo y la melodía de Stevie Wonder, "Sir Duke", como banda sonora.

Esta publicación llegó días después de que Bieber, quien recientemente celebró su 31 cumpleaños, compartiera una imagen en la que aparece fumando de un bong de cristal, lo que avivó una vez más las llamas de la controversia. A pesar de los rumores y la creciente inquietud entre sus seguidores, el representante del cantante había desmentido con firmeza las especulaciones, calificando de "dañinas" las afirmaciones sobre el consumo de drogas. No obstante, el comportamiento de Bieber, que ha incluido videos en los que rapea sobre estar "drogado" y otras imágenes que lo muestran fumando marihuana, ha generado multitud de reacciones.

Entre las observaciones más inquietantes, los seguidores de Bieber señalaron su extraño comportamiento durante un evento reciente en Los Ángeles, en el lanzamiento de Rhode, la marca de cuidado de la piel de su esposa, Hailey Bieber. Las redes sociales no tardaron en inundarse de comentarios sobre su actitud desinhibida mientras posaba para fotos y conversaba con los invitados, lo que llevó a muchos a especular sobre su estado físico y emocional. Según fuentes cercanas, Hailey está "realmente preocupada" por su esposo, aunque reconoce que "hay un límite en lo que ella puede hacer". La modelo de 28 años, quien asistió sola a la fiesta posterior a los Premios Oscar organizada por "Vanity Fair", se enfrenta a la realidad de estar junto a un hombre que atraviesa "un momento difícil", según declaró una fuente a "Page Six".

Las especulaciones sobre el estado mental de Bieber no cesan. Sin embargo, su representante ha calificado las afirmaciones sobre su consumo de drogas como "agotadoras y lamentables", criticando con vehemencia a quienes insisten en difundir "narrativas sensacionalistas y dañinas". Bieber, por su parte, ha optado por mantenerse en silencio, limitándose a publicar imágenes esporádicas que capturan su vida cotidiana, como aquella en la que se le ve montando una bicicleta eléctrica azul mientras fuma, lo que nuevamente desató una serie de comentarios divididos.

Los seguidores más preocupados expresaron su alarma, como uno que escribió: "Jesús te liberó de eso, hermano, ¿por qué estás volviendo a lo mismo?". Otros, más cercanos a la realidad del consumo de sustancias, defendieron su derecho a elegir, destacando que "es marihuana, no cocaína". Mientras algunos usuarios se centraron en la salud de su hijo de seis meses, Jack, otros señalaron que el aspecto fatigado de Bieber podría estar relacionado con su reciente paternidad y las dificultades para conciliar el sueño de su pequeño.

En medio de este torbellino de opiniones y especulaciones, una noticia más se suma al caos: Mateo Caldas, asistente personal de Bieber desde 2018, dejó su puesto para seguir su carrera como actor, según informó "The US Sun". Esta renuncia se produce solo dos semanas después de que se anunciara que Bieber había decidido alejarse de "varias amistades y relaciones de negocios que ya no le servían". Según su portavoz, 2024 ha sido un año de "transformación" para el artista, quien ahora se encuentra enfocado en apoyar a su esposa y su hija.