Una Kim Kardashian de 18 metros y en bikini invade Times Square en Nueva York

Los millones de viandantes que este miércoles han paseado, como de costumbre, por la transitada Times Square de Nueva York se han llevado una gran sorpresa, literalmente. Un globo de unos 18 metros de largo con forma de Kim Kardashian en bikini ocupa buena parte de la conocida vía, como parte de una campaña de publicidad de Skims, su propia firma de moda.

La empresaria y socialité estadounidense fundó la marca en 2019 junto a Jens Grede, con el objetivo de ofrecer ropa interior, fajas y prendas de estar en casa diseñadas para realzar la silueta de manera cómoda e inclusiva. La firma nació como una evolución de la experiencia personal de Kardashian con las prendas moldeadoras, buscando crear piezas que se adaptaran a diferentes tipos de cuerpo y tonos de piel. Desde su lanzamiento, Skims ha destacado por su estrategia de marketing digital y el uso de la imagen de su fundadora, convirtiéndose en un fenómeno de ventas con productos que suelen agotarse rápidamente. La campaña de este miércoles en Times Square es marca de la casa en lo que a repercusión y excentricidad se refiere.

El globo de Kim Kardashian en Times Square Gtres

El globo de Kim Kardashian en Times Square Gtres

En la actualidad, Skims ha logrado consolidarse como una de las marcas más influyentes en el sector de la moda y la lencería, expandiéndose más allá de su oferta inicial con líneas de ropa deportiva, pijamas y trajes de baño. Su enfoque en la inclusividad, ofreciendo una amplia variedad de tallas y colores, ha sido clave para su éxito. Además, ha conseguido colaboraciones estratégicas con marcas como Fendi y ha vestido a atletas olímpicas, lo que ha reforzado su estatus en la industria. Con una valoración multimillonaria y presencia en grandes minoristas como Nordstrom y Selfridges, Skims continúa redefiniendo el concepto de ropa moldeadora y de confort en la moda contemporánea.

La última polémica de los Kardashian

Siempre ligada a la controversia, la familia ha tenido que salir del paso una vez más a consecuencia de los rumores que desde hace semanas señalaban a Mason Disick, el hijo de 15 años de Kourtney Kardashian que supuestamente espera un bebé.

Kourtney Kardashian Gtres

Ante estas habladurías, su madre, que no suele entrar a desmentir todos los rumores ligados a su familia, fue muy tajante y negó que su hijo fuera a ser padre: “Rara vez hablo sobre rumores o teorías conspirativas sobre mí o mi familia, pero esto tiene que ver con mi hijo y no me parece correcto permitir que alguien crea, aunque sea por un segundo, que estas mentiras son remotamente ciertas. No lo son. Mason no tiene un hijo”.