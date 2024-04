Madonna, en concierto, recrimina a su equipo: "Respétenme"

"The Celebration Tour" de Madonna se encuentra ahora en América, tras pasar primero por Europa (la gira empezó el pasado 14 de octubre). La gira está resultando todo un éxito y lleva recaudado ya casi 93 millones de euros. Sin embargo, son muchas la polémicas que la propia "Ambición Rubia" ha protagonizado sobre el escenario.

No solo escupió sobre sus fans, regañó a un espectador que iba en silla de ruedas por no levantarse, o se cayó en pleno espectáculo de una silla siendo arrastrada por uno de sus bailarines. Ahora, además en un reciente concierto en el Kaseya Center de Miami, la "Reina del Pop" volvió a liarla. Durante el show, la cantante de "Vogue" o "Like a Virgin" se dirigió muy enfadada al personal del recinto molesta porque el aire acondicionado estaba encendido.

La artista llegó incluso a parar el espectáculo para dirigirse al equipo de producción. "He estado esperando mucho por este maldito show. Estoy trabajando muy duro, lo merezco. Respétenme. El espectáculo no seguirá hasta que me respeten", reprochó en público.

Cuando se calmó, explicó que estaba molesta porque su equipo no se preocupara por su salud, después de que el año pasado una grave infección la obligó a parar su gira. "Yo también trabajo muy duro, porque soy madre, y soy artista. Y... soy una reina, sí. Me enfado mucho cuando la gente no se preocupa por mi salud. Este es mi espectáculo número 71. Y seguiré adelante", sentenció Madonna, recibiendo una ovación del público.

Madonna quiere terminar su gira, el próximo 4 de mayo en Río de Janeiro, sin más problemas de salud, y sabe que el aire acondicionado afecta negativamente a su voz. El show brasileño será el mayor de su historia ya que reunirá a un total de 2 millones de personas.