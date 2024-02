Madonna escupe al público: el tenso momento de la cantante en pleno concierto

La Reina del pop sigue acaparando éxitos. Son ya cuatro décadas en el mundo de la música motivo por el que está inmersa en la gira "The Celebration World Tour", en el que interpreta temas míticos como 'Vogue', 'Like a Virgin' o 'Hung Up'.

En uno de sus últimos conciertos, Madonna ha incendiado las redes con un acto que muchos fans han catalogado de desagradable. En su último concierto en Seattle (Estados Unidos) ya se volvió viral por el pequeño traspié que tuvo un bailarín de Madonna, que acabó por los suelos, aunque sin perder la sonrisa. La diva siguió con el espectáculo desde el suelo.

Entre los momentazos de los conciertos en esta gira musical, destaca cuando su hija Estere baila en una de sus canciones más icónicas o la existencia de pequeños 'balls' junto a artistas invitados.

Sin embargo, esta vez la cantante ha recibido bastantes críticas negativas por su actitud. En mitad de 'Hung Up', la intérprete ha escupido y ha bañado al público con la cerveza que se estaba bebiendo. Acto seguido, las redes sociales han estallado en comentarios negativos hacia la estadounidense.

"Madonna está a dos cervezas y cuatro rayas de ponerse abdominales falsos y cantar la salchipapa", ha escrito un usuario en X (antes Twitter). Otros han criticado la actitud de la cantante: "Qué asco que la gente que está tan endiosada crea que puede hacer lo que quiera con sus fans"; "Veo a los artistas perderle el respeto al público"; "A mí me escupe o me echa cerveza y salto la valla". Pero también hay quien ha salido en su defensa: "Esta mujer se ha ganado el derecho de hacer lo que quiera".