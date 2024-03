Madonna, sobre su experiencia cercana a la muerte: "Dios me invitó y yo dije que no"

El pasado lunes, en la primera de sus cinco noches en el Kia Forum de Los Ángeles, Madonna habló de los problemas de salud que ha sufrido en los últimos meses. Además agradeció a los médicos que la trataron antes y después de ser inducida al coma. La cantante llegó incluso a dar el nombre del médico que le ayudó a superar la crisis: el Dr. David Agus.

"Fue algo extraño no sentir que tenía el control”, relató a los asistentes al concierto sobre tener que apartarse de la vida pública tras sufrir una infección bacteriana en junio pasado que la llevó a terapia intensiva.

"Me caí de muchos caballos y me rompí muchos huesos. Tengo una cadera de titanio. Quiero decir, la lista sigue y sigue, pero nada puede detenerme", bromeó sobre sus problemas de salud. En ese momento entonó a capella un fragmento de una de sus canciones más famosas: "No me digas que pare…", para continuar después relatando su experiencia próxima a la muerte. "Este verano tuve una sorpresa. Se llama... um... una experiencia cercana a la muerte. ¡Sí, y no estoy bromeando! Fue bastante aterrador. Obviamente no lo supe durante cuatro días, porque estaba en coma inducido. Pero cuando desperté, la primera palabra que dije fue 'No'. Eso es lo que me dice mi asistente. Y estoy bastante segura de que Dios me estaba diciendo: '¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres ir por este camino?’ Y dije: ‘No. No.'".

Luego repitió su agradecimiento a "un hombre muy especial entre el público de esta noche", el Dr. Agus. "Ha soportado tantas llamadas telefónicas de mi parte. Cuando estuve enferma este verano y literalmente no podía caminar desde mi cama hasta el baño, lo llamaba cada dos días y le preguntaba por qué no tenía energía. ¿Cuándo regresaría mi energía? ¿Cuándo volvería a sentirme yo misma? ¿Cuándo podría volver a salir de gira? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Y todo lo que él decía era: 'Sal al sol'". La Reina del Pop, poco aficionada a tomar el sol le respondió: "¿Has visto mi piel?". Su respuesta: "Sal al sol. Necesitas vitamina D para que tus riñones sigan funcionando". "Odio el sol, pero lo hice de todos modos, y fue muy difícil para mí caminar desde mi casa hasta el patio trasero y ponerme al sol. Sé que suena loco, pero fue difícil y no sabía cuándo podría levantarme de nuevo, cuándo podría volver a ser yo misma y cuándo recuperaría mi energía. Fue algo extraño finalmente no sentir que tenía el control. Y esa fue mi lección de dejarlo ir", relató.

También agradeció el apoyo de sus hijos, algunos de los cuales la acompañan en esta gira: "Mis hijos son los que realmente me ayudaron a salir adelante, porque trabajaron muy duro y… no quería decepcionarlos. Así que simplemente fijé una fecha y esa fecha se hizo realidad. Y no quería decepcionar a mis fans. Nunca", confesó.

La Ambición Rubia agradeció también el apoyo incondicional de sus fans "¡durante cuatro malditas décadas!".