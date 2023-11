Marion Cotillard: "En mi camino hay personas que me han hecho daño"

En "Little Girl Blue", Marion Cotillard interpreta a Carole, una madre con una existencia atormentada. En plena promoción de la película, la propia heroína de "La Momia" (2007) habló en el programa "Clique", sobre su pasado. Y más precisamente, sobre su “muy complicada” adolescencia. "Realmente me preguntaba cómo iba a lograr pasar toda mi vida conmigo misma", explicó. Fue tumultuoso, doloroso..." La actriz también mencionó los motivos de esta falta de confianza en sí misma. "En el camino, hay personas que me han hecho daño", dijo.

Pero en aquella etapa de su vida, Cotillard decidió tomar cartas en el asunto. "Tuve el coraje de ir a ver a las personas que me habían hecho daño, con mucha bondad y amor, porque había hecho mi camino, y decirles: 'Aquí... te lo devuelvo. Me dolió demasiado'". Pensó que hacía algo por sí misma, "un acto de amor hacia mí".

Una forma de "abrir la puerta a la curación" y finalmente "amarse un poco a mí misma". Marion Cotillard también elogió el papel de sus padres, siempre presentes para “consolarla”, en este proceso. "Hay mucho amor en mi familia", dijo. "Ellos ( a sus hermanos y hermanas) siempre nos miraron como seres por derecho propio”. Una educación que la actriz también intenta transmitir a sus hijos, deseando estar lo más "presente" posible en sus vidas.