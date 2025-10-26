Meghan Markle y el príncipe Harry comparten una estampa familiar en redes recogiendo calabazas con sus hijos

El espíritu otoñal ha llegado al hogar de los duques de Sussex. Meghan Markle y el príncipe Harry disfrutaron de una actividad en familia junto a sus hijos, el príncipe Archie, de seis años, y la princesa Lilibet, de cuatro, con motivo de la temporada de Halloween. La duquesa compartió en Instagram una recopilación de vídeos que muestran distintos momentos de su visita a un huerto de calabazas en California.

En las imágenes, acompañadas de la canción California Dreamin’ de The Mamas & The Papas, puede verse a Archie corriendo entre filas de calabazas y laberintos de maíz, mientras Meghan tira de un carro de madera junto a Harry y su hija menor. En una de las escenas, Lilibet viaja dentro del carro rodeada de las calabazas recolectadas durante la excursión. La familia aparece sonriente y relajada, disfrutando de un día al aire libre y del clima otoñal de Montecito.

El vídeo también incluye un momento más íntimo en el que Meghan sostiene a Archie por los hombros mientras observa cómo juega, y otro en el que camina tomada de la mano de Harry. La publicación finaliza con tomas de la familia en casa, donde continúan con las celebraciones tallando las calabazas recolectadas. En una escena se ve al duque de Sussex esculpiendo una clásica cara de Halloween, mientras la madre de Meghan, Doria Ragland, hace una breve aparición colaborando en la actividad.

Un vistazo a la vida familiar en Montecito

La publicación llega pocos días después de que Meghan compartiera más detalles sobre la vida cotidiana de su familia durante una transmisión en directo de la librería Godmothers, el 23 de octubre. En esa charla, explicó una tradición familiar que practican cada noche durante la cena con sus hijos: el juego de la “rosa y la espina”, en el que cada miembro comparte la mejor y la peor parte de su día.

“Especialmente con niños pequeños, es una gran manera de conseguir que hablen y expresen cómo se sienten”, dijo. Además, reveló que la pequeña Lilibet está atravesando una etapa especialmente alegre. “Tiene una personalidad muy fuerte y es increíble. Ahora, cuando le pregunto cuál fue su rosa y su espina del día, simplemente responde: ‘Tuve un día fantástico’”, contó Meghan entre risas.

La familia Sussex continúa asentada en Montecito, California, donde mantiene una vida discreta alejada de los compromisos oficiales, centrada en la crianza de sus hijos y en sus proyectos personales y benéficos. Con la llegada del otoño, Meghan Markle y el príncipe Harry celebraron una de las tradiciones más populares de la temporada junto a sus hijos, el príncipe Archie, de seis años, y la princesa Lilibet, de cuatro.