La protagonista de 'Nadie quiere esto' detalla su dieta fitness: Kristen Bell habla sobre cómo se mantiene forma

Kristen Bell ha compartido a lo largo de los años los detalles de una filosofía de bienestar que va más allá del aspecto físico. La actriz, protagonista de The Nobody Wants This, combina fuerza, cardio, pilates y meditación en su rutina diaria, y asegura que el ejercicio ha sido fundamental para mantener el equilibrio entre su vida profesional y personal. “Para mí, estar saludable significa sentirme bien con las decisiones que tomo y mantenerme en forma mental y físicamente”, declaró a la revista Shape.

Bell, de 44 años, afirma que su prioridad no es el rendimiento, sino el compromiso. Su día a día incluye entrenamientos cortos de unos 30 minutos entre grabaciones, sesiones de carrera o levantamiento de pesas, y estiramientos o meditaciones cuando no tiene energía. “Si no tengo fuerzas, me niego a castigarme. En lugar de eso, hago una clase de estiramiento o medito. Lo importante es priorizarme”, explicó.

La actriz, madre de dos hijos, ha confesado que organiza sus ejercicios en función de su agenda y que aprovecha cualquier momento para moverse. “Mientras repaso los diálogos, hago flexiones de tríceps en la silla; cuando paseo con mis hijos, hago zancadas. A veces mis entrenamientos se dividen en segmentos de un minuto y medio”, contó a Business Insider.

El bienestar como fuente de equilibrio

Durante años Bell fue una fiel practicante del pilates, pero en los últimos tiempos ha incorporado el levantamiento de pesas a su rutina. “Durante mucho tiempo hice entrenamientos pensados para mujeres, pero descubrí mi máximo potencial cuando empecé a levantar pesas. Probablemente tengo el mejor cuerpo que he tenido, no solo por la forma, sino por la resistencia y la fuerza”, declaró en 2025.

La actriz también habló de su evolución alimentaria: tras tres décadas como vegetariana, y un período como vegana, decidió volver a consumir carne en 2022. “Sentía que la necesitaba y la quería. Ahora intento comer alimentos ricos en proteínas, como mi marido, para complementar el entrenamiento de fuerza”, comentó.

Bell atribuye buena parte de su constancia a su espíritu competitivo, que comparte con su esposo, el actor Dax Shepard. “Mi marido empezó a entrenar mucho durante la pandemia y, como soy muy competitiva, hago todo lo que él hace”, contó entre risas.

Más allá del aspecto físico, la protagonista de The Good Place y de Nobody Wants This asegura que el movimiento es un pilar de su bienestar emocional. “Me siento mucho más fuerte, no solo físicamente, sino también mentalmente. El ejercicio debería ser la primera opción para cualquiera que sufra ansiedad o depresión, porque estimula la serotonina y las endorfinas. Me siento más centrada, paciente y capaz”, afirmó en Women’s Health.

Con una rutina basada en la constancia y la flexibilidad, Kristen Bell ha convertido el entrenamiento en una forma de autocuidado. “No se trata de mis muslos; se trata de mi felicidad”, resume la actriz, que considera el bienestar integral su mejor papel dentro y fuera de la pantalla.