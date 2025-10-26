Jeremy Clarkson ('Top Gear') quiere francotiradores en los árboles para disparar a quien tire basura en el campo

El presentador británico Jeremy Clarkson ha generado polémica tras declarar que colocaría “francotiradores en los árboles” para disparar a quienes arrojan basura en el campo. Según Daily Mail, Clarkson afirmó que su odio hacia los “litterbugs” —personas que ensucian el entorno rural— supera incluso el que siente por racistas o pederastas. “No soy partidario de la pena de muerte, pero haría una excepción por quienes no se molestan en buscar una papelera”, dijo.

Clarkson, de 65 años, conocido por sus programas Top Gear y Clarkson’s Farm, añadió: “No habría juicio, ni arresto, ni lectura de derechos. Sólo bang. Una bala en la cabeza y el cuerpo al contenedor”. Las declaraciones se produjeron en el contexto de su defensa del campo británico, donde gestiona la granja Diddly Squat en Oxfordshire, Reino Unido. El presentador lamentó que “estemos tan tristes como sociedad que no podamos mantener limpio el campo sin medidas extremas”.

Clarkson explicó que su frustración se dirige especialmente contra quienes dejan “envoltorios de caramelos y botes vacíos de zumo” en caminos rurales. Según él, la basura no aparece sola: “Alguien la tira. Y ese alguien debería pagar por ello”. En sus columnas para The Times, ha denunciado repetidamente el abandono del entorno natural y la falta de civismo, señalando que el campo británico está “bajo asedio por la desidia urbana”.

Las declaraciones de Clarkson han sido recibidas con una mezcla de indignación y apoyo. Algunos usuarios en redes sociales lo acusan de incitar a la violencia, mientras otros defienden su estilo provocador como una forma de llamar la atención sobre un problema real. Clarkson no ha emitido aclaraciones posteriores, pero en otras ocasiones ha insistido en que sus comentarios deben entenderse como sátira.

En intervenciones recientes, Clarkson ha criticado al gobierno británico por lo que considera una “inacción sistemática” en materia de limpieza rural y protección del paisaje. Ha denunciado la falta de recursos para mantener caminos y veredas libres de residuos, y ha defendido la necesidad de sanciones más duras. “La basura es solo el síntoma. El problema es que nadie se hace responsable”, escribió en una columna reciente.

Desde el estreno de Clarkson’s Farm, el presentador ha convertido su finca en Oxfordshire en un símbolo de defensa del mundo rural. El programa documenta los desafíos de la agricultura británica, incluyendo la burocracia, los impuestos y el abandono institucional.