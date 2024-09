El “milagro” adelgazante de Kathy Bates: perder 45 kilos

Kathy Bates, la talentosa actriz ganadora de un Oscar, ha sido un icono en la industria del cine y la televisión durante décadas. Sin embargo, su viaje personal ha sido tan fascinante como sus papeles en pantalla. Ha desafiado estereotipos y ha roto barreras, no solo por su impresionante talento, sino también por su autenticidad. Desde su papel en «Misery» hasta su participación en «American Horror Story», ha demostrado que la verdadera belleza va más allá de los estándares. Pero, ¿qué hay detrás de su transformación física?

De izda. a dcha. Angela Bassett, Jessica Lange y Kathy Bates larazon

Todo el mundo pensaba que había utilizado Ozempic. También comentaron que se había puesto un balón gástrico e incluso que se había sometido a una cirugía de reducción de estómago. Al verla, yo también pensé lo mismo, pero en este caso, nada es lo que parece. Ha perdido alrededor de 45 kilos en seis años y medio, lo que equivale a exactamente 600 gramos al mes. Es «la dieta de la paciencia», un método que consiste en perder peso de forma lenta y segura. Y lo más importante: sin efecto rebote.

En 2012, fue diagnosticada con cáncer de ovario, luego lipoedema. Tras una ardua batalla, la actriz no solo superó la enfermedad, sino que también decidió tomar el control de su salud y bienestar. Este proceso la llevó a adoptar un estilo de vida más saludable, lo que a su vez tuvo un impacto en su peso. Sin embargo, lo más notable no es solo la pérdida de kilos, sino la forma en que ha compartido su transformación. Bates ha hablado abiertamente sobre sus luchas y triunfos, inspirando a otros a hacer lo mismo.

Alimentación consciente

Atribuye su pérdida de peso a la alimentación consciente (ser consciente de lo que comes y cómo lo comes). Ha enfatizado la importancia de cuidar de sí misma, tanto física como mentalmente. En varias entrevistas ha mencionado cómo el ejercicio y una alimentación equilibrada han sido claves en su transformación. Su objetivo no era encajar en un molde sino sentirse bien consigo misma. Es la comunicación entre el estómago y el cerebro la que te dice que has tenido suficiente. Descubrió que, si escuchas ese suspiro y alejas ese plato cinco minutos, te das cuenta de que estás satisfecho. En resumen, la transformación de Kathy Bates va más allá de lo físico. Es un viaje de autodescubrimiento, resiliencia y amor propio. Nos enseña que, sin importar los desafíos que enfrentemos, siempre hay espacio para crecer y evolucionar. Así que, celebremos su trayectoria.