Muere la exnovia del DJ Avicii a los 34 años, seis después de la muerte del músico

El famoso músico sueco Avicii falleció en 2018, a los 28 años, tras una larga lucha contra la depresión, la adicción y el miedo escénico. Fue hallado sin vida en el mes de abril. Entre las personas que lloraron su pérdida estaba Emily Goldberg, su expareja. Seis años después es ella la que ha fallecido, solo un año después de haberse recuperado de un cáncer.

Emily murió a principios de abril en California a causa de una embolia pulmonar. Sus seguidores han lamentado su muerte pues era un ejemplo de superación. A través de sus perfiles sociales compartió su lucha contra el cáncer y también su alivio cuando lo superó. No se olvidó tampoco de recordar al que fuera su pareja durante dos años.

"Durante los dos años que estuvimos juntos fue mi confidente más cercano y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a Bear (su perro) sin pensar en que nunca volveré a ver su cara otra vez. Aún estoy recapitulando los recuerdos y agradeciendo todos nuestros mensajes y palabras bonitas. Despiértame cuando todo termine porque no quiero que sea real" escribió Emily tras la muerte del DJ.

Por su parte Avicii había luchado contra múltiples problemas de salud e incluso llegó a retirarse de la música en su mejor momento. Siempre será recordado como uno de los grandes nombres de la música electrónica. Su carrera, que despegó en 2011 con Level. Más tarde llegarían Wake Me Up! o Hey Brother, que formaron parte del que fue su primer y exitoso disco, True (2013). Tras ello, llegó su álbum Stories que cosechó tanto éxito como el anterior gracias a temas como Waiting for love o For a better day. Trabajó junto a músicos de la talla de Madonna, Rihanna, Coldplay o David Guetta.