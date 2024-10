Muere la influencer Taylor Rousseau Grigg a los 25 años y deja a su marido en la ruina

Nada hacía presagiar la dura noticia que ha llegado a las redes noticias, donde una de sus jóvenes estrellas ha perdido la vida. Taylor Rousseau Grigg, una de las más destacadas de TikTok, ha fallecido de manera “repentina e inesperada” a los 25 años de edad. Una tragedia que ha tenido que informar su marido, Cameron Grigg, roto de dolor, a través de una carta que ha conmocionado a propios y extraños. Incluso aquellos que no han disfrutado de su contenido viral han llorado hoy su pérdida, al entrever el dolor que asola ahora a su esposo. Ante su millón y medio de seguidores en la citada red social, más los 200.000 que sumaba en Instagram, se podría decir que medio planeta le dice adiós a Taylor, experta en temas de estilo y vida que había amasado una fortuna con sus consejos, mediante vídeos e instantáneas, que le acercaban a un público cada vez mayor. Hasta ahora. Toca decirle adiós con profunda tristeza.

La última vez que Taylor Rousseau Grigg publicó en sus redes sociales fue el pasado 19 de agosto y desde entonces se instaló el silencio. Mucho revuelo se ha generado desde ese día, preguntándose cada vez de forma más insistente qué ha sido de ella y por qué había decidido aparcar su faceta viral. La respuesta ha sido la más dura que podrían esperar recibir, cuando su esposo se ha armado de valor para dar a conocer que ha fallecido sin dar avisos, dejando a todos con el corazón sobrecogido: “Nadie espera tener que lidiar con un dolor y una angustia como esta, especialmente a nuestra edad”, comienza a narrar Cameron, echando para ello la vista atrás y desvelando el calvario que su mujer ha sufrido el último año con dolores que no lograba mitigar: “El año pasado, Taylor ha tenido que lidiar con más dolor y sufrimiento que la mayoría de las personas en toda su vida. Y a pesar de eso, ella todavía ha sido una luz y siempre trajo alegría a todos los que la rodeaban. Ella es la mujer más valiente y fuerte que conozco y su confianza en el Señor superó cualquier otra circunstancia que haya enfrentado, incluso en sus momentos más oscuros”, se desahogaba con la comunidad viral.

Taylor Rousseau Grigg y su marido, Cameron Grigg Instagram

Además, el marido de Taylor Rousseau Grigg ha desvelado cómo la familia ha tomado la decisión de dar vida tras su muerte. Aún en el hospital a la espera de encontrar personas compatibles con sus órganos, están dispuestos a que ayude a otras familias a encontrar la paz: “Sé que ella me ha salvado la vida y la de muchas otras personas. Su cuerpo terrenal todavía está aquí con nosotros siendo manejado por máquinas para mantener sus órganos viables para la donación. Más que nada, a Taylor le gustaría saber que continúa salvando vidas de personas incluso después de que se haya ido de este mundo. Y aunque su cuerpo terrenal le haya fallado, su memoria y su vida perdurarán para siempre”, subrayaba, triste por tener que decirle adiós a su mujer con tan solo 25 años, pero con cierto alivio al valorar como algo positivo que su muerte pueda dar esperanza a aquellos que esperan un órgano para ganar sus propias batallas.

Lo que se ha mantenido en secreto es qué le ha sucedido realmente a Taylor Rousseau Grigg. No se han desvelado las causas de la muerte, aunque sí se ha dejado entrever que arrastraba problemas de salud desde hacía al menos un año. Unos dolores que su esposo define como demasiado altos en comparación con el resto de personas a su edad, pero que ella afrontó con valentía y mucho talante. Unos problemas médicos que, por otro lado, han dejado un gran agujero en su economía, como así ha destacado el propio Cameron Grigg. Es más, perdieron las coberturas del seguro médico y tuvieron que pagar ellos mismos todos los tratamientos. Ahora, tras su muerte, un amigo del matrimonio ha creado una campaña para recaudar fondos para ayudarle a costear los gastos del hospital, así como su entierro: “Taylor ha estado entrando y saliendo del hospital desde que nos casamos, lo que ha afectado nuestra situación financiera, por lo que no tenemos ningún seguro. Un amigo creó un Gofundme para cualquiera que quisiera contribuir. Si no pueden contribuir económicamente, siempre se necesitan oraciones por nuestra familia. Compartiré el enlace y realmente agradeceré que ustedes también lo compartan. Los amo a todos. Taylor los ama a todos. Gracias por todo el apoyo y las amables palabras durante este tiempo”, cierra su carta el marido, roto de dolor, con cierta esperanza de que los órganos de su mujer podrán dar vida, pero agobiado con las deudas que la batalla de su esposa le han dejado.