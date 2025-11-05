La nueva vida de soltera de Dakota Johnson tras romper con Chris Martin: "Ha salido con alguien hace poco"

Después de ocho años de relación, Dakota Johnson y Chris Martin tomaban caminos separados en junio de este año. Aunque la pareja se había comprometido hace unos años, lo cierto es que nunca tuvieron prisa por pasar por el altar y, finalmente, se les acabó el amor antes de dar el "sí, quiero".

[[H2:¿Ilusionada de nuevo?]

Cuatro meses después de su separación, la hermana de Stella del Carmen Banderas se encuentra exprimiendo al máximo su nueva vida de soltera. Una fuente cercana ha desvelado a la revista "People" que la actriz "saliendo con alguien poco a poco" meses después de finalizar su compromiso con el vocalista de Coldplay. "Su relación con Chris era a menudo tormentosa, y aunque ella siempre esperó que las cosas funcionaran, ahora que todo ha terminado parece más tranquila y en paz", añade.

Chris Martin y Dakota Johnson Gtres

En una de sus últimas entrevistas, Dakota reveló cuál era su mayor "red flag" en un hombre. "Que no sean gilipollas", sentenció la protagonista de "50 sombras de Grey".

Chris Martin y Sophie Turner, ¿nueva pareja?

Dakota o es la única que se encuentra rehaciendo su vida tras romper su compromiso con Martin. El artista ha acaparado todos los titulares de la Prensa internacional estos últimas días tras salir a la luz su cita "secreta" con Sophie Turner en un conocido restaurante de Londres. Según dos testigos revelaron al "Daily Mail", "era evidente la conexión entre ellos".

Sophie Turner y Joe Jonas en una imagen de archivo Gtres

Cabe recordar que la protagonista de "Juego de Tronos" es una gran admiradora de Coldplay y Chris Martin siempre ha sido uno de sus ídolos. En su 24 cumpleaños, cuando todavía estaba casada con Joe Jonas, el artista le sorprendió con un vídeo del vocalista de la banda felicitándole su aniversario. Según una fuente cercana desveló a "Us Weekly", "Sophie siempre ha admirado a Chris y era una gran admiradora tanto de él como de su música mucho antes de que se conocieran. Incluso ha bromeado diciendo que solía estar un poco enamorada de él, por lo que es divertido y surrealista que hayan acabado conectando de forma romántica en la vida real". De momento, ninguno de los protagonistas de esta historia han confirmado su idilio.