Jennifer Aniston confirma por fin su romance y grita que está enamorada

Jennifer Aniston está dejando a sus fans descolocados con sus últimos movimientos. Más allá de su trabajo en la gran pantalla y tener entre manos nuevos y emocionantes proyectos, también está haciendo mucho ruido con sus confesiones. A través de entrevistas a corazón abierto, la afamada actriz que conquistó el mundo como parte del elenco de ‘Friends’ ha comenzado a decir lo que llevaba casi toda la vida callando.

Por ejemplo, su lucha por convertirse en madre, un sueño que se le ha resistido y por el que ha sufrido mucho, dada la presión externa con la constante pregunta sobre cuándo daría el paso, mientras en la intimidad ansiaba que fuese cuanto antes. Desde hace décadas esquivaba esta cuestión frente a la prensa, viviendo un infierno silencioso. Se liberó en su última entrevista y ha recibido mucho amor desde entonces. Quizá por eso ha dado un nuevo paso para su propia libertad y ha gritado al fin a los cuatro vientos que está de nuevo enamorada. Y es que también le ha costado mucho confirmar su romance con Jim Curtis.

Jennifer Aniston confirma su relación con Jim Curtis

La estrella de Hollywood, a sus 56 años, siempre trata de mantener las miradas indiscretas lejos de su vida personal. Aun así, sabe la expectación que despierta en el público y suele ser muy difícil saciar el apetito de sus fans por conocer cada vez más detalles de su intimidad. Es por eso que, de vez en cuando, regala píldoras que son muy bien recibidas. Pero pocas como la que se trae entre manos ahora y que la saca del mercado de la soltería. Y es que ha encontrado el amor y ya no tiene reparo alguno de presumir ante el mundo lo feliz que está con su nueva media naranja.

A través de una fotografía en blanco y negro compartida en su cuenta personal de Instagram, Jennifer Aniston ha dado su lugar a Jim Curtis. Una confirmación que ha pillado a muchos por sorpresa, en la que los enamorados se muestran con sus brazos entrelazados de forma cariñosa. Casi tanto como el mensaje que la actriz ha escrito para felicitar a su chico por su aniversario: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero”. No ha hecho falta explicar mucho más y con pocas palabras ha revolucionado a todos en las redes sociales. Y eso que ya sonaban con fuerza los rumores de que algo se estaba gestando entre ellos, especialmente después de emplazar sus románticas vacaciones de verano en Mallorca e Ibiza.