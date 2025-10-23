Sabemos cuál es la "red flag" de Dakota Johnson con los hombres

Dakota Johnson ha revelado cuál es, para ella, la mayor "red flag" en los hombres, apenas cuatro meses después de su ruptura con Chris Martin, líder de Coldplay. La actriz, de 36 años, y el músico, de 48, pusieron fin en junio de 2025 a una relación de ocho años y un compromiso que mantuvieron en secreto durante largo tiempo.

Durante un nuevo episodio de la serie de preguntas de Vogue en YouTube, Johnson fue consultada sobre sus señales de alerta en el amor. Tras una breve pausa, respondió con humor: "Hombres que usan chanclas en público, ¡corran!". Aunque Martin no cumple exactamente ese criterio, el cantante es conocido por su costumbre de andar descalzo, un detalle que la actriz llegó a aceptar mientras estaban juntos. De hecho, fueron fotografiados paseando sin zapatos en 2019 y 2022.

Dakota Johnson con look ejecutivo. Gtres

La pareja comenzó su romance en 2017, poco después del divorcio de Martin de Gwyneth Paltrow, con quien comparte dos hijos, Apple, de 21 años, y Moses, de 19. Según fuentes cercanas al entorno de ambos, su relación "terminó hace tiempo", aunque siguieron viéndose de forma intermitente.

Pese a la ruptura, Johnson mantiene cariño por los hijos de Martin y no descarta, según allegados, que la distancia "haga maravillas" si alguna vez deciden darse una segunda oportunidad.