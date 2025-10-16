Nuevo giro en la investigación del asesinato de Fede Dorcaz: la teoría olvidada

La muerte del actor Fede Dorcaz ha pillado por sorpresa a todo el mundo, pero ha dejado especialmente desolada a su familia. Su círculo más íntimo hace piña estos días para encontrar cierto consuelo, sin éxito, pues no tener una explicación a lo sucedido les impide seguir adelante con sus vidas. La versión oficial no les convence, buscan más respuestas para sus interrogantes, mientras plantean nuevas hipótesis que ayuden a los investigadores a dar con la clave sobre su asesinato. Se buscan culpables y se exigen resultados.

La muerte del también cantante y modelo de 29 años ha consternado a sus fans. Fue acribillado a balas mientras conducía su vehículo. Los asaltantes llevaron a cabo el encargo y se dieron a la fuga. No ha habido detenidos. La Fiscalía de la Ciudad de México continúa investigando, pues no solo no tiene sospechosos, tampoco hay móvil del crimen. Se han puesto sobre el tapete diversas hipótesis para explicar su asesinato, entre ellas un posible ajuste de cuentas o actividades delictivas con fatales consecuencias. La familia lo niega.

Nuevas hipótesis sobre el asesinato de Fede Dorcaz

El entorno más cercano del artista no quiere creerse las líneas de investigación que la policía tiene abiertas sobre el caso. Niegan que Fede se viese involucrado en cualquier tipo de actividad delictiva y sostienen que no hay dudas sobre su intachable reputación. Destacan cómo su pasión era la expresión artística y su nobleza, lo que siempre le hacía alejarse de los problemas y las malas compañías. Es por eso que uno de sus mejores amigos haya planteado públicamente una nueva línea de investigación que desvía la atención de estas acusaciones.

Quién era Fede Dorcaz, el modelo y cantante asesinado a tiros mientras viajaba en coche en México Fede Dorcaz Instagram

Fede Dorcaz estaba ensayando para un programa de televisión cuando salió del recinto con su vehículo. Condujo por las calles mexicanas mientras hablaba por teléfono con su novia, Mariana Ávila. Poco después de colgar sufrió el asalto. Hay imágenes de cámaras de seguridad que grabaron cómo fue perseguido con su coche y cuando le alcanzaron dispararon y los asaltantes huyeron. Tenían claro su objetivo y lo que debían hacer.

Se plantea también la posibilidad del robo, aunque tenía todas sus pertenencias y no faltaba nada, ni tan siquiera sus joyas o su cartera. De ahí que se piense en el ajuste de cuentas o que andaba involucrado en turbios asuntos. Su publicita Otto Rojas lo niega en rotundo y desvía la atención a otro episodio: “Fede grabó un asalto unos días antes, de un robo, tenía el vídeo y lo difundió. Pero lo bajó a los poco minutos de sus redes sociales. Quienes supieron que subió este vídeo, lo hubieron podido amedrentar”. Él sospecha que este fue el motivo del crimen de su amigo, a quien él tuvo que ir a reconocer a la morgue tras el asesinato.

La novia de Fede Dorcaz está destrozada y también ha querido defender el buen nombre de su amado, así como su limpio historial. No le ha sentado bien que se especule sobre si andaba entre turbios asuntos al límite de la legalidad, de ahí que haya sentenciado: “Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia. No hay más. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue correcto y un ángel. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo”, zanja a través de sus redes sociales, buscando paz tras la muerte de su novio.