No te pierdas la espectacular transformación física de Sebastián Yatra

Tres meses y medio y reto conseguido. "Estoy donde me gustaría estar", asegura Sebastián Yatra tras lograr cambiar su cuerpo con el Reto Men’s Health. El cantante colombiano es portada de la revista y los resultados son espectaculares. "Si alguien me dijese: “¿Te quieres quedar así para el resto de tu vida?”, no me lo pienso contesta el artista.

Han sido meses de entrenamiento y dieta estricta bajo la supervisión del director técnico del Reto y experto en fitness, Aarón Santos, y el nutricionista clínico y deportivo en alto rendimiento Roberto Oliver Bolívar. Yatra ha transformado de forma radical su cuerpo con una alimentación rica en proteínas e hidratos de carbono y grasas de calidad, junto a entrenamiento de cardio y fuerza.

El camino no ha sido fácil, y como él mismo reconoce "desafiné como al mes y medio. Me empecé a descarrilar un poco… Estuve en Islandia grabando el vídeo de 'Akureyri', y ahí empecé a comer peor. Además, entre que estábamos viajando por todos lados grabando el vídeo y el frío que hacía, no fui al gimnasio. Y encima después me fui para Nueva York y ahí sí ya me fui a la m... Pero en un momento dado pensé: “¡Uy! Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada...”. Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo".

Lo más positivo según destaca "conocer a entrenadores y nutricionistas tremendos con ustedes y he aprendido mucho de cómo cuidar mi salud, de qué cosas no comer, de en qué momento sí puedo permitirme ciertas comidas... Así que puedes estar tranquilo".

Yatrase une así al reto logrado por otros rostros conocidos como Pablo Motos, Jordi Cruz o Roberto Leal.