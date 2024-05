Aitana, sobre su reconciliación con Sebastián Yatra: "Es muy difícil fingir porque es real, nos queremos un montón"

Después de muchos rumores, Aitana y Sebastián Yatra aprovechaban la salida de su último trabajo juntos para aclarar que volvían a estar juntos. La pareja de cantantes se ha dado una nueva oportunidad, tras su ruptura el pasado mes de noviembre. Ahora, están felices y la artista ha querido desvelar cómo se encuentra.

"Nos queremos mucho y a la vista está. Es que es muy difícil fingir porque es real, nos queremos un montón", ha afirmado la intérprete de canciones como "Vas a quedarte" o "Corazón sin vida" ante las preguntas de Pablo Motos en "El Hormiguero". "Hay un montón de especulaciones, es que realmente nadie sabe nada, yo tampoco. Es verdad que soy muy vergonzosa con mi intimidad pero es una cosa que los dos hemos compartido como profesionales, queremos que el foco sea la canción y nos queremos mucho y a la vista está", ha zanjado la conversación Aitana.

Sobre el tema que han compuesto los dos artistas, "Akureyri", la exconcursante de Operación Triunfo asegura que "la canción se grabó en una situación, se acabó en otra situación y se rodó en otra situación. Es una canción muy sentimental", ha explicado haciendo referencia a que durante la grabación se sintieron más unidos que nunca .

Además ha resaltado lo fácil que es trabajar con el colombiano y ha desvelado como surgió la idea de esta colaboración. "Para mi nuevo proyecto, nos hemos metido mucho en el estudio y esta canción, en principio cuando comenzó, aunque él diga que no, me dijo: 'Para tí', pero no tenía estribillo, coro... cuando se terminó la canción, Sebastián dijo 'Pues no, no puede ser para tí, tiene que ser para los dos'. Es que es una canción muy bonita y es más para cantar a dúo y, claro, como la íbamos a cantar con otras personas si la habíamos hecho nosotros. Y así fue".

Una etapa que ambos parecen estar aprovechando al máximo: "Yo con Sebastián estoy componiendo mucho, la verdad, porque compartimos muchos momentos, entonces como los dos componemos, cantamos... pues estamos todo el día componiendo", ha explicado Aitana.