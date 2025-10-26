"Podría haber matado a alguien”: el momento que hizo a Anthony Hopkins dejar el alcohol para siempre

El dos veces ganador del Óscar, Anthony Hopkins, ha contado el suceso que marcó un punto de inflexión en su vida y lo llevó a iniciar su camino hacia la sobriedad. En una entrevista para el pódcast The Interview del New York Times, el actor explicó que un incidente ocurrido en su juventud le hizo “recuperar la cordura” y reconocer que tenía un serio problema con el alcohol.

“Estaba borracho y conduciendo mi coche aquí, en California, sin saber a dónde iba”, recordó el intérprete de 87 años. “Podría haber matado a alguien. O a mí mismo, lo cual en aquel momento ni siquiera me importaba. Me di cuenta de que era alcohólico”. Hopkins confesó que ese momento fue el golpe de realidad que necesitaba para buscar ayuda. Poco después, acudió a su exrepresentante en una fiesta y le dijo: “Necesito ayuda”. A partir de entonces ingresó en un programa de doce pasos en Los Ángeles que cambiaría su vida.

Desde entonces, ha permanecido sobrio durante casi cinco décadas, una etapa que el propio actor celebra con gratitud. “Hay ayuda disponible”, explicó en un video publicado en sus redes sociales el pasado diciembre, donde celebró 49 años sin beber. “Divertirse es maravilloso y una copa está bien, pero si tienes un problema con el alcohol, pide ayuda. No es una vergüenza; es una condición, y hay muchas personas como tú”.

“He tenido una vida maravillosa”

Hopkins, quien ganó su primer Óscar en 1992 por El silencio de los corderos y un segundo en 2021 por El padre, aseguró que la sobriedad le ha permitido disfrutar de una “vida más plena y sosegada”. “Dejé de beber y, aunque suene aburrido, he tenido una vida maravillosa”, dijo. “Aún trabajo y me siguen contratando. Estoy celebrando mi vida, una vida que, honestamente, no esperaba que fuera tan larga”.

El actor, que en sus redes sociales subtituló su mensaje con la frase “Un día a la vez. 49 años. La vida continúa”, aprovechó para enviar un mensaje a quienes enfrentan la adicción. “Si estás sufriendo, busca ayuda. Llama, contacta con alguien, con cualquier grupo o programa que te ayude a mantenerte sobrio. El alcoholismo es un infierno, pero se puede salir. Yo lo hice, y la vida sigue”, concluyó Hopkins.