El primer ministro francés desvela la boda secreta de Lady Gaga con Michael Polansky

El escándalo es mayúsculo y es que los fans de Lady Gaga están revolucionados ante la idea de verla vestir de blanco. No tanto por el color, pues es muy posible que la excéntrica cantante se salga de la norma a la hora de casarse, sino por el mero hecho de estar planeando una boda en secreto con su novio, el empresario Michael Polansky. Algo que ha comenzado a modo de rumor, pero que parece estar basado en pistas concretas que no dejan lugar a dudas. Y con el primer ministro francés, Gabriel Attal, como principal responsable de que el intento de llegar al altar con la mayor discreción se haya ido al traste.

De nuevo, las redes sociales han obrado su magia cuando el político galo ha compartido un vídeo en su cuenta personal de TikTok. “Muchas gracias por tu asombrosa actuación en la ceremonia de apertura. Fue sobrecogedora”, le dedicaba Attal a la artista cuando compartía un vídeo en el que se le ve saludando personalmente a Lady Gaga en las gradas de la piscina del Centro Acuático de París, donde se disputaban ya competiciones de nado en torno a los Juegos Olímpicos 2024. Todo podría haber quedado ahí, pero lo curioso es que nadie ha podido pasar por alto que la cantante presenta a su amado como su “prometido”. El revuelo ha sido tal, que sus fans ya dan por hecho de que en breve podrán verla pronunciando sus votos con un impresionante vestido nupcial. Ella no ha querido confirmar la buena nueva.

Lady Gaga y Michael Polansky llevan ya cuatro años formando equipo. No ocultan su amor y sin varias las ocasiones en las que han hecho alarde de la bonita pareja que forman. Eso sí, tratan siempre de mantener la atención mediática alejada de sus pasos y que esta se centre exclusivamente en los escenarios en los que ella triunfa. Pero esta vez ha sido imposible desviar la mirada a las gradas, donde ahora ella también disfruta del espectáculo olímpico junto al que, según presenta ella, es su “prometido”. Un cambio en la forma de referirse a él que es nueva, quizá de las últimas semanas o meses, pues desde siempre le ha considerado simplemente como su pareja, sin plantearse públicamente la opción de la boda.

Lady Gaga y Michael Polansky Instagram

Como decimos, tanto Lady Gaga como Michael Polansky han decidido mantener el silencio sobre esta revelación de sus planes de boda. Sin embargo, todos lo dan ya por sentado, pues no sería comprensible que la artista presentase al millonario empresario como su “prometido” al primer ministro Gabriel Attal, si lo suyo no fuese a acabar en ‘sí, quiero’. Y todo después de hacer frente a otros rumores sobre su relación, que esta vez sí que ha querido zanjar desmintiendo de manera rotunda que esté embarazada. Lo curioso está en que la llegada del bebé fue negada tajantemente al poco de surgir los primeros dimes y diretes, pero las habladurías sobre su enlace continúan sin que nadie los frene. Otro punto a favor de que en los próximos meses podríamos estar viéndola con un llamativo look nupcial, jurándole amor eterno a quien ha sido su compañero de vida los últimos cuatro años.