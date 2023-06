Shakira viaja a España por sorpresa junto a sus dos hijos

Se esperaba que en las próximas horas, Gerard Piqué se trasladase hasta Colombia para ver a sus hijos, Milan y Sasha, que se encontraban allí estos días visitando a sus abuelos maternos. Sin embargo, ha sido Shakira la que ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto a los pequeños para entregárselos directamente a su padre horas después en Barcelona. Al parecer, un problema burocrático ha impedido cumplir con el viaje que el exfutbolista había previsto en un principio dentro del acuerdo de custodia de los menores que ambos tienen en vigor.

Junto a la cantante también ha viajado a España su inseparable hermano Tonino. A ambos se les ha podido ver en las instalaciones del aeropuerto de El Prat, donde la colombiana ha coincidido con varios seguidores que no han dudado en pedirle autógrafos y diversas fotografías. Sasha y Milan ya han terminado el curso escolar en Miami, donde residen actualmente junto a su progenitora, y ahora pasaran varias semanas junto a Piqué en la ciudad condal.

Shakira y sus hijos en el aeropuerto Gtres

Presumiblemente, los menores permanecerán en España hasta el próximo 19 de junio. Para su estancia, la artista traía consigo nada más y nada menos que 19 maletas como equipaje. Precisamente, hace ya dos meses desde que la exnovia de Piqué se marchó de nuestro país para instalarse en Florida. En Barcelona pasó diez años de su vida junto al exblaugrana que ya ha rehecho su vida junto a Clara Chía.

Clara Chía y Gerard Piqué en el concierto de Coldplay en Barcelona. GTRES

Aunque hace unos meses Shakira destacaba que había salido “fortalecida” de su relación con Piqué, lo cierto es que los desencuentros entre la expareja no han dejado de sucederse desde que se hiciese pública su ruptura. Las canciones que ella misma le ha dedicado tanto a él como a su nueva novia y los mensajes de Piqué hacia la madre de sus hijos y hacia sus seguidores a través de diferentes plataformas no han hecho más que echar leña a un fuego que parece no apagarse.

El pasado 2 de abril, la artista abandonaba nuestro país con una sentida despedida en sus redes sociales: “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”. Ya desde el avión, escribía un enigmático texto. “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...”, decía sin indicar a quién iba dirigido.