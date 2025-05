Corina Mrazek, España en Miss Mundo 2025: "Los sueños se cumplen y aquí estoy yo como ejemplo"

Mañana, Miss Mundo tendrá nuevo nombre y apellidos. Para la checa Krystina Pyszková, el reinado como soberana y portavoz de la belleza mundial se extiende tan solo unas horas. A las 15:00 horas de este sábado 31 de mayo, la gran final de la 72ª edición del certamen dará comienzo, y una de las 108 candidatas sucederá a Pyszková. Y como no podía ser de otra forma, España también sueña con ganar este año.

Corina Mrazek (Tenerife, 3 de abril de 2001) es la abanderada de España en la edición de este año. Su aventura en Miss Mundo no solo ha estado marcada por los eventos de este mes en la India, sino por la carrera de fondo llena de sacrificio y determinación que la joven ha tenido que realizar para llegar a donde se encuentra en este momento. A pocas horas de que pise el escenario del HITEX Exhibition Centre de Hyderabad (India), hemos podido conversar con Mrazek acerca de lo que ha supuesto para ella esta gran aventura llamada 'Miss Mundo'.

Fuiste elegida Miss World Spain en mayo de 2023. ¿Cómo se siente que después de dos años por fin estés participando en Miss Mundo?

La verdad que ha sido un largo recorrido, lógicamente. He esperado mucho tiempo, pero sí que es cierto que mi vida ha cambiado por completo. Desde que gané Miss Mundo España he dedicado estos años también a trabajar, porque al final del día soy una persona y tengo mis gastos y mis obligaciones.

Corina Mrazek fue elegida Miss Mundo España en mayo de 2023 Miss World Spain

Sin embargo, no me arrepiento de haber puesto una gran parte de mí y de mi vida en esta preparación para representar a España en la India. Llevar un país sobre tus hombros no es moco de pavo ni algo sencillo y al final es una responsabilidad muy grande de la que me siento muy orgullosa.

El año pasado era tu predecesora Paula Pérez quien viajaba a la India. ¿Tuviste la oportunidad de pillar algunos apuntes tras ver la edición de 2024?

Paula ha sido una reina muy grande y sí que es verdad que ha dejado el listón muy alto. Tengo un gran deber que es continuar con su legado e intentar por lo menos alcanzar ese puesto tan increíble que consiguió en Miss Mundo.

Durante su concurso estuve muy pendiente, y al final la vida da muchas vueltas y también he terminado concursando en la India. Ella siempre ha estado atenta y me ha ofrecido su ayuda cuando la he necesitado. Me alegra mucho haber compartido el mismo país sede; sus consejos me han dado paz y tranquilidad.

Una preparación de dos años ha tenido que estar repleta de todo tipo de momentos, tanto buenos como malos. ¿Qué ha sido lo más exigente a lo que has tenido que hacer frente? ¿Y lo que más has disfrutado?

Para mí lo más exigente ha sido en cierta manera estar expuesta al público. Cuando eres un personaje público, y sobre todo cuando eres Miss España, todo el mundo opina y todo el mundo quiere hacer comentarios sobre ti, sobre tu participación y sobre tu preparación. Para lidiar con algo así tienes que ser muy fuerte de mente, estar capacitada para ser consciente de cómo tú trabajas y sentirte bien sin importar lo que diga el resto. Ha sido difícil para mi porque siempre quiero contentar a todo el mundo, pero eso es algo imposible

Lo más bonito de esta experiencia ha sido el crecimiento personal que he ganado durante estos dos años; me da la vida subirme a un escenario, y más aún representar a mi país. Soy consciente de que se trata de una oportunidad que muy pocas chicas han tenido a lo largo de los años. Me llevo de esta aventura la fortaleza, el trabajo de introspección realizado y mis ganas de creer en mí misma.

Tu próximo paso tras Miss Mundo será la entrega de la corona nacional. ¿Qué balance haces de tu reinado y qué lección te gustaría darle a tu sucesora?

Ha sido un reinado muy bueno a pesar de tener su altibajos como todo en esta vida. Lógicamente hay días en los que estás muy arriba y días en los que dices 'madre mía, dónde me he metido', pero considero que el balance es definitivamente positivo.

Corina Mrazek fue coronada por Paula Pérez, Miss Mundo España 2022 y top 12 en Miss Mundo 2023 Miss World Spain

A mi sucesora y a todas las chicas que se presenten les diría que confíen en ellas. Muchas veces no ves con claridad lo que tienes delante, y la confianza en uno es clave. Que confíen en ellas, que si están aquí. Si está para ti, ni aunque se te quite. Y si no está para ti, la verdad que ni aunque se te ponga. Que nunca se rindan, porque los sueños se cumplen y aquí estoy yo como ejemplo. No me rendí y he tenido la oportunidad de representar a España en la India; qué mejor regalo que ese.

Todas las candidatas de Miss Mundo han tenido que presentar su 'Beauty With a Purpose', un proyecto social capaz de generar impacto. Háblanos del tuyo.

Hace unos años tuve la oportunidad de dar un discurso en un evento. Cuando terminé, mucha gente se acercó a mí para felicitarme y hablar conmigo. Sin embargo, entre toda la gente se acercó una mujer haciéndome gestos súper raros que no lograba entender. Ahí me di cuenta de que tenía delante a una mujer sorda.

Ese instante se quedó anclado dentro de mí: no había adaptado mi discurso para las personas sordas y esa mujer no se había enterado de nada de lo que yo había dicho. Aun así, eso no le impidió ofrecerme su mejor sonrisa y conectar conmigo. Independientemente de que no escuchase mi mensaje, ella resonó conmigo. Cuando llegó mi etapa para participar en el nacional y en Miss Mundo tuve que pensar en un proyecto social, y aquella mujer me vino a la mente.

Corina ha colaborado frecuentemente con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias (FASICAN) Miss World Spain

Hoy por hoy mi proyecto social se basa en defender a las personas sordas. Visibilizar sus derechos, sus necesidades y su potencial. Ellos también son seres humanos, y hay que incluirlos en nuestra sociedad. Es algo que me llena mucho, y espero haber llegado y seguir llegando a mucha gente. Me siento ahora mismo un altavoz de una causa que me importa, y creo que eso es lo primordial.

¿Cómo ha sido el tener que esperar tanto tiempo junto a tus compañeras de concurso tanto tiempo antes de poder viajar a la India? ¿Llegaste a la India con amistades ya forjadas?

Antes de ir a Telangana creía que iba a haber muy buen ambiente, y no me equivoqué. Yo fui de las primeras candidatas designadas, entonces pasé por esa época en la que no éramos muchas chicas. La experiencia a su lado ha sido más bonita y hemos vivido momentos inolvidables juntas, que es lo más importante. Esa fama de competencia entre mujeres en mi mundo no existe.

Somos hermanas y al final compartimos un mismo propósito juntas, que es defender nuestros proyectos y defender a nuestros países. Telangana ha sido una experiencia que siempre llevaremos en nuestros corazones, gane quien gane.

¿Qué le dirías a todas aquellas personas que tachan de sexistas y de anticuados los concursos de belleza?

Siempre digo lo mismo. Todo en la vida evoluciona y todo en la vida mejora. Y los certámenes de belleza no se iban a quedar atrás evidentemente. Si quieren ver un ejemplo de cambio, vengan a Miss Mundo España. Buscan una mujer que defienda un proyecto social, que hable idiomas, que tenga estudios, que tenga cultura, que haga deporte, que conecte con la gente, que sepa cómo hablar, etc. Esto es lo que prevalece, y no lo que llamamos 'belleza' a la ligera. La belleza física en este caso, es algo que ha quedado en los planos secundarios totalmente y es un estigma que ha quedado atrás.

Corina en su llegada a la India a principios de mayo Miss World Organization

El lema de Miss Mundo, 'Beauty With a Purpose', busca generar un cambio en la sociedad. Este cambio hará de nuestro país y de nuestro planeta un lugar mejor. Si esas personas tienen alguna duda, les invito a que vean mi participación mañana para que vean cómo las cosas evolucionan y cambian.

¿Qué va a ser de Corina tras Miss Mundo? ¿Qué proyectos tienes y a qué es a lo que más ganas le tienes en cuanto vuelvas de la India?

Buena pregunta. Si tú supieras que estoy preguntándome lo mismo ahora que se acerca del momento de la final. Mi vida ha cambiado completamente y llevo un ritmo ajetreado que no me da tiempo a nada. Entonces estoy un poco en ese proceso de preguntarme 'Corina, ¿qué vas a hacer?'. Cuando llegue aprovecharé para descansar y pasar tiempo con los míos porque al final, es algo que ha quedado en un plano un poco más apartado.

Corina se funde en un cálido abrazo con su madre tras ganar el título de Miss Mundo España Miss World Spain

Quiero retomar ese tiempo utilizado en mi preparación con ellos, pero sí que es cierto que soy una persona que no puedo quedarme quieta. Seguramente se me ocurrirá algo para seguir haciendo, porque amo esta vida y este ajetreo; engancha muchísimo. Además, mañana en la final voy a tener animándome en el recinto a mi madre, mi familia absoluta. Soy quien soy por ella y ella es la persona que ha construido esta mujer que hoy defiende España.

¿Por qué Corina tendría que ganar Miss Mundo 2025?

Corina tiene que ganar Miss Mundo 2025 porque entiende cuáles son las responsabilidades y los requerimientos de formar parte de la familia Miss Mundo. Ahora mismo se me viene a la mente esa mujer sorda que conectó conmigo a pesar de no haber escuchado mi mensaje.

Quiero ganar para defender a toda la población sorda, y sobre todo para hacer ver a la sociedad que todos podemos aportar cosas magníficas. Si termino alzándome con el título, me sentiré orgullosa de ser esa portavoz internacional de una comunidad unida por y para la lucha por un futuro mejor.

Desde La Razón, queremos enviar nuestros mejores deseos a Corina Mrazek para la final de Miss Mundo 2025.