El palmarés de España en Miss Mundo: estas han sido las abanderadas de nuestro país en el certamen

En tan solo tres días, las 108 candidatas al título de Miss Mundo 2025 afrontarán una gala final en la que se decidirá absolutamente todo. Solo una de ellas volverá a casa siendo la nueva portavoz de la belleza mundial, al igual que la labor social que lleva realizando la organización del certamen desde 1951. Y aunque todas quieran ganar, el alto número de países participantes dificulta la hazaña.

Más de 150 países han enviado mínimo una candidata a lo largo de los 74 años de historia del certamen. Entre ellos se encuentra España, defendida este año por la tinerfeña Corina Mrazek. Y aunque la preparación de una candidata es clave, el historial de participaciones de un país puede alumbrar algún que otro indicio. Por ello, repasamos en este artículo la historia de España en Miss Mundo.

Un debut por todo lo alto

España debutaba en Miss Mundo en el año 1960, y lo hacía de la mano de la barcelonesa Concepción Molinera. Aunque ese primer año no accederíamos al cuadro de honor, nuestra participación al año siguiente dejaría el listón por las nubes. Para 1961, nuestro país enviaría a otra catalana: María del Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra. O como también se la conoce actualmente, Tita Cervera.

Tita Cervera es coronada Miss España 1961 GTRES

La baronesa Thyssen alcanzaría el primer podio para España en un concurso internacional, trayéndose de vuelta la banda de segunda dama de honor. Hasta 2015, la participación de Cervera sería el mejor resultado histórico de nuestro país. Y es que precisamente ese año, Mireia Lalaguna nos daría la primera y única corona de Miss Mundo, escribiendo el nombre de España en la historia del certamen.

De sus 56 participaciones previas a 2025, España ha conseguido clasificar en 19 de ellas. Nuestras diez mejores participaciones han sido:

2015: Mireia Lalaguna - Miss Mundo

1961: Carmen Cervera - 2ª dama de honor

1988: Susana de la Llave - Top 5

2013: Elena Ibarbia - Top 6

1978: Gloria Valenciano - Top 7

1999: Lorena Bernal - Top 10

2001: Macarena García - Top 10

2023: Paula Pérez - Top 12

1971: Bárbara Rey - Top 15

2011: Carla Barber - Top 15

Rostros conocidos entre las afortunadas

Y sí, como se puede leer en la lista, la vedette y la doctora en cirugía estética fueron abanderadas de España en Miss Mundo. En una entrevista realizada hace años, Barber no se sentía avergonzada por haber estado vinculada a los certámenes (fue primera dama de honor de Miss España en 2010),

Bárbara Rey se prepara para Miss España 1970 GETTY

"Yo soy ex Miss España y médico, las dos cosas por igual. Me recomendaron que lo ocultase o me desvinculase de esa imagen porque me restaba credibilidad, pero pensé que formaba parte de mí y el que no quisiera venir a mi consulta porque fui miss, que no lo hiciera", confesaba la doctora y creadora de contenido, que cuenta actualmente con más de un millón de seguidores en Instagram.

En el caso de Rey, se presentó a Miss España y a Miss Mundo bajo su nombre verdadero: María Margarita García García. Tras las renuncias de la ganadora y de la primera finalista de Miss España para poder casarse con sus respectivas parejas, García aceptó la tarea de representar a España tanto en Miss Mundo como en Miss Internacional.