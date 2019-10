Cristina Pedroche dice adiós a las Campanadas: “Este año creo que me tengo que despedir”

Cristina Pedroche se ha convertido en todo un símbolo de la Nochevieja. Al igual que la inimitable capa de Ramón García, los looks de la vallecana son lo más comentado de la última noche del año.

Desde que comenzó su andadura en la Puerta de Sol con LaSexta, Pedroche no ha parado de cosechar éxito tras éxito. Rostro inamovible de las Campanadas de Antena 3, la presentadora nos ha sorprendido con el anuncio de que este año podría ser el último que se come las uvas con la audiencia.

Así nos lo explicó en la alfombra roja de los Cosmopolitan Awards, premios en los que fue reconocida con el galardón Fearless Woman. Encantada con el look que lucirá este 31 de diciembre, Cristina asegura que este año sorprenderá muchísimo porque considera que es el último: “Este año es muy fuerte, suelo hacer cuatro o cinco pruebas al año y ya llevo cinco hechas, este año esta siendo complicado, este año creo que me tengo que despedir, después de este año no se si habrá algo mas, este año es muy fuerte comparado al de otros años, es fuerte por concepto la gente se va quedar chocada”.

Un look que se sumará a la lista de diseños que ha lucido desde 2015. Ese primer año con Frank Blanco, Cristina se decantó por la diseñadora ibicenca Charo Ruiz con un vestido donde las transparencias fueron las protagonistas.

Más tarde llegó su salto a la cadena hermana de LaSexta, Antena 3, donde pudimos verla con un impresionante jumpsuit de Pronovias. Desde entonces, la firma catalana ha sido la encargada de vestir a la pareja de David Muñoz. ¿Volverá a confiar en ellos este fin de año? En solo unos meses lo sabremos, mientras te dejamos una galería con todos sus outfit de Nochevieja.