El diario de Amilibia: ¿Cómo se dice asma en catalán?

Leo: «ERC exige a Salvador Illa castigar al Hospital Universitario Dexeus por atender en castellano. Urge al Govern del PSC a “tomar medidas” contra el centro sanitario». La cosa surge porque uno de sus médicos defendió su derecho a atender a una paciente en castellano. El caso fue denunciado y amplificado por la «Plataforma per la Llengua», la entidad catalana dedicada a defender el catalán del fango español sin necesidad de llamar a la UME. Hace tiempo que no viajo a ninguna parte. Soy un vejestorio al que se le ha olvidado hacer maletas. De cualquier forma, me temo que no iré a Cataluña por prudencia médica: si estando allí empeorara de alguna de mis múltiples dolencias, podrían llevarme al hospital Dexeus y si estuviera ausente el doctor que atiende en castellano, ¿cómo recitaría el rosario de mis patologías para ser convenientemente atendido?

No sé decir laringitis, artritis, asma, linfoma, gastroenteritis, hernia discal, hernia esofágica, estreñimiento, vértigo, apnea del sueño, etc., en catalán. Ni tan siquiera sé decir uña engrosada. Y muchos menos incontinencia urinaria, que siempre da un poco de cosa. Una pena, porque me encanta visitar hospitales y el Dexeus supondría una novedad. Leo: «Seis de cada diez españoles se plantean irse a vivir a un pueblo». También yo me lo he planteado por aquello de encontrar un poco de paz antes de descansar en paz, pero soy como Woody Allen: me gustaría que me enterraran cerca de un hospital y una farmacia, por si lo de la resurrección va en serio y necesito recomponerme un poco antes de comparecer ante Cándido Conde-Pumpido y Álvaro García Ortiz en el Juicio Final. Dice Álvaro Pombo que ya está para chapa y pintura. Yo también, pero ¿si cayera en el Dexeus cómo me pido una de chapa y pintura?