Los royals que sí irán al funeral del Papa Francisco y los tres royals que le dan plantón

La muerte del Papa Francisco ha trastocado los planes de la gran mayoría de las casas reales europeas. Pero no de todas. El Pontífice perdía la vida el pasado lunes a consecuencia de un ictus cerebral que le dejó en coma. Será despedido este sábado 26 de abril en la basílica de San Pedro y nada más anunciarse comenzaron a confirmarse los líderes mundiales que acudirán a la cita. También los miembros de las monarquías, a cuenta gotas, han anunciado quiénes les representará en la ceremonia y quiénes no podrán presentar sus respetos en persona.

Las monarquías se despiden del Papa Francisco

Los reyes Felipe y Matilde de Bélgica fueron los primeros en confirmar su asistencia. Lo hicieron horas después de conocerse el lugar y la hora del funeral, que estará oficiada por el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista. Le siguieron los reyes españoles, Felipe VI y Letizia, que, tras acudir junto a la Reina Sofía a la Nunciatura Apostólica para firmar el libro de condolencias, estarán en la plaza de San Pedro en la mañana de este sábado.

Los Reyes Felipe VI (2d) y Letizia (2i) y la Reina Sofía (1i) firman el libro de condolencias por el Papa Francisco, en la Nunciatura Apostólica, a 22 de abril de 2025, en Madrid (España). El Papa Francisco falleció ayer, 21 de abril, a las 7.35 horas, a la edad de 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano. El Pontífice ha fallecido un día después de su última aparición en público coincidiendo con el Domingo de Resurrección. La Nunciatura Apostólica ha abierto sus puertas a los ciudadanos para que puedan firmar un libro de condolencias por el fallecimiento del Pontífice y mostrar sus condolencias. 22 ABRIL 2025 Casa de S.M. el Rey

También acudirán a despedir a Su Santidad los grandes duques de Luxemburgo, Enrique y María Teresa, así como los príncipes de Mónaco, Alberto y Charlène. Así harán además los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, aunque se está atento a la salud de la reina, que se ha venido resintiendo en los últimos días.

Las ausencias más comentadas entre los royals

Pero comienzan las ausencias al hablar de la presencia confirmada ya de la reina Mary de Dinamarca. Lo hará en solitario, pues su marido, el rey Federico X, tiene que trabajar. En la agenda tiene un viaje ineludible a Japón y aunque regresa el viernes, le será imposible hacer malabares con la logística para estar en el Vaticano a las 10 de la mañana del sábado.

Menos ha gustado la decisión del rey Guillermo de los Países Bajos de rehusar la invitación. Lo hace para estar de fiesta, pues este mismo sábado se celebra el Día del Rey, en el que su pueblo se engalana para homenajearle. Se pensaron mucho si acudir o no, de hecho, alargaron mucho el anuncio de su decisión final. No irán, tampoco la reina Máxima, pues se considera la fiesta nacional y no pueden perdérsela.

El rey Guillermo de Holanda celebra su día Marcel van Hoorn Agencia EFE

Quien sí ha querido causar baja voluntaria ha sido el rey Carlos III de Inglaterra. Lo hace por convicción propia y por seguir la tradición impuesta por su madre, la reina Isabel II, que se negó a acudir a los funerales de los papas que enterró. Al ser los jefes de la iglesia católica apostólica y romana, mientras que ellos son anglicanos, lo consideran más apropiado. En su lugar, el monarca británico ha enviado a su heredero, el príncipe Guillermo. La duda está en si Kate Middleton podrá acompañarle o no. Desde Buckingham se lo reservan.