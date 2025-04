Adiós al Papa a la española: del rechazo de Pedro Sánchez a la emoción de los Reyes

Este sábado 26 de abril todas las miradas del mundo estarán fijadas en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde tendrá lugar el último adiós al Papa Francisco. La muerte del Pontífice ha supuesto un revés para los católicos, que en las próximas semanas tendrá un nuevo Papa, pero antes toca despedir al líder religioso argentino. A la cita acudirán cientos de mandatarios y representantes políticos e institucionales, así como miembros de las casas reales. ¿Y de España quién?

Entre los jefes de Estado que han confirmado su asistencia al funeral destacan Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, así como sus homólogos: el argentino Javier Milei, el francés Emmanuel Macron, el ucraniano Zelenski, el alemán Frank-Walter Steinmeier, el británico Keir Starmer…. La lista es interminable y es que los líderes de casi todos los países han dejado constancia de su deseo de participar en la ceremonia fúnebre en el Vaticano. España será una excepción.

Los Reyes Felipe VI (2d) y Letizia (2i) y la Reina Sofía (1i) firman el libro de condolencias por el Papa Francisco, en la Nunciatura Apostólica, a 22 de abril de 2025, en Madrid (España). El Papa Francisco falleció ayer, 21 de abril, a las 7.35 horas, a la edad de 88 años, en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano. El Pontífice ha fallecido un día después de su última aparición en público coincidiendo con el Domingo de Resurrección. La Nunciatura Apostólica ha abierto sus puertas a los ciudadanos para que puedan firmar un libro de condolencias por el fallecimiento del Pontífice y mostrar sus condolencias. 22 ABRIL 2025 Casa de S.M. el Rey

Los Reyes sí; Pedro Sánchez no

La lista de mandatarios que han confirmado su asistencia es interminable. Casi todos los países envían a sus máximos representantes al Vaticano para rendir homenaje al Papa Francisco y ofrecer las condolencias en nombre de su pueblo. No será así con España, pues el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha optado por rechazar la invitación y causar baja en tan importante ceremonia. ¿El motivo? Por el momento no lo hay. Es por eso que se ha generado un avivado debate en redes sociales sobre si el líder socialista hace bien o no.

Según se ha destacado, el líder español es uno de los pocos que ha decidido plantar a la Iglesia y al Papa Francisco. En su lugar, ante la ausencia del presidente español en representación de su pueblo en el Vaticano, harán su labor los Reyes de España, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia. Así lo ha confirmado el ministro Bolaños, poniendo nombre a la delegación española que viajará este sábado a Roma en representación de todos. Además de los miembros de la Casa Real, en nombre del Gobierno patrio irán las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, así como el propio Bolaños y también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

11 October 2024, Vatican: Pope Francis receives Pedro Sanchez President of the Government of Spain in a private audience in the Vatican. Photo: Vatican Media/Cpp/IPA via ZUMA Press/dpa Vatican Media/Cpp/IPA via ZUMA P / DPA 11/10/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN Vatican Media/Cpp/IPA via ZUMA Press dpa

Para Bolaños, no hay problema alguno en que Pedro Sánchez haya rechazado la propuesta de acudir a rendir sus respetos al Papa Francisco. Su ministro le excusa, aunque no da más información sobre el motivo por el que su jefe no estará. Pese a todo, destaca que la delegación española estará “a la altura del cariño” que nuestro país le guarda al Pontífice. El hecho de que no se haya ofrecido una explicación mosquea a muchos, especialmente a aquellos que sospechan que la final de la Copa del Rey, que tiene lugar el mismo sábado, podría haber pesado en la decisión del presidente de dar plantón al mundo entero. Y es que, junto a él, tan solo se espera la ausencia de Putin y Netanyahu, pero éstos tienen buena excusa, pues si salen de su país serían detenidos por delitos contra los Derechos Humanos. ¿Será el futbol la excusa española?