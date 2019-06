El altercado que estuvo a punto de arruinar el debut en sociedad de Victoria

La fiesta de Victoria Federica, celebrada el pasado jueves en la finca El Chaparral (El Plantío), ha puesto de manifiesto la tensa relación entre la hija de la Infanta Elena y la novia de su hermano Felipe. La disposición de las mesas en la cena servida durante la puesta de largo de Victoria provocó un incidente entre la nieta de los Reyes eméritos y Mar Torres, la acaudalada novia de Felipe Marichalar. Felipe llegó el último a la fiesta acompañado de Mar Torres ya que como contamos en exclusiva esa misma tarde tuvo lugar en el Club de Campo su graduación en el CIS (The college for international studies), la universidad americana con sede en Madrid en la que desde hace dos años estudia Business.

Así, cuando la pareja llegó, ya estaban todos los invitados sentados a punto de cenar. Felipe tenía reservado un sitio junto a su hermana en la mesa, en la que estaba ocupando un lugar de honor a la derecha de Victoria, el torero Gonzalo Caballero. Junto a la pareja se encontraban su primo Juan Urdangarín y sus más íntimos amigos. El hecho de que no hubiera sitio para Mar no era un problema de protocolo o un despiste, sino una demostración rotunda de la tensión que existe entre Victoria y Mar Torres.

Al verse apartada del grupo, Mar Torres montó en cólera y no se calmó hasta que, de mala gana, Victoria le hizo un sitio en la mesa. La relación entre las “cuñadas” atraviesa su peor momento. Aunque han tenido varios desencuentros, este último en público, deja claro que Vic no soporta a la novia de su hermano, a quién por su fuerte carácter no considera una buena influencia para Felipe.