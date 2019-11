El intento desesperado de Justo Molinero para que Isa Pantoja le retire la demanda

El veterano periodista sabe que tiene todas las de perder. No lo hizo bien cuando delante de varios medios de comunicación con gran repercusión realizó afirmaciones muy fuertes que atentaban contra el honor de la pequeña del clan. Consciente de su error, está poniendo todo lo que está en sus manos para intentar llegar a un acuerdo con la hija de su ex amiga, Isabel Pantoja. Sus abogados se habrían puesto en contacto con Isa P. con el objetivo de ofrecer una solución para que retire el proceso judicial que ha iniciado, ya que saben que no hay muchas opciones de salir bien parados. El 22 de noviembre es la fecha límite para que los letrados de ambas partes lleguen con un acuerdo firme al acto de conciliación, que tendrá lugar a las 10:30 horas en los juzgados de Santa Coloma de Gramanet.

Todo comenzó a la salida de un evento al que asistió como invitado el pasado 29 de septiembre. Los periodistas le preguntaron por la ausencia de Isabel Pantoja en el debut musical de su hija como cantante y el locutor, para congratularse con la tonadillera y su familia, confesó: “Kiko Rivera da la vida, la sangre, lo que sea por su madre y ella es más dejada. Nos ha salido un poco puta”. Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar y, aunque unos días después, el presentador andaluz intentó enmendar su error y dijo que sus declaraciones se debieron a un momento de euforia y mostró su arrepentimiento, el daño ya estaba hecho. Isa está cansada de los personajes satélite que aparecen para estar bien con su madre mientras que atentan contra su honor y manchan su imagen. La hija de Isabel Pantoja ha escuchado la amplia oferta que Justo habría realizado: una entrevista, pedir perdón en diferentes medios, poner su canción “Ahora estoy mejor” en la emisora para la que trabaja diariamente... Hasta habrían hablado de que el comunicador no estaba “en su mejor momento” al abandonar el acto al que acudió cuando hizo las desafortunadas declaraciones. Justo está dispuesto a cualquier opción.

Pero no es el único que se verá las caras con Isa P en sede judicial. Kiko Hernández tiene una cita en los Juzgados de Alcobendas el 13 de noviembre para un acto de conciliación por haberla acusado de hacer chantaje a su propio hermano con temas íntimos que afectarían a la vida familiar del hijo de Isabel Pantoja. Y otro que también aseguró que esto era cierto es Omar Montes. El que un día fue su “amigo especial” tendrá que rendir cuentas ante la justicia y aportar pruebas que demuestren que existió ese intento de extorsión por parte de la joven. Se avecina un invierno agitado en temas legales para Isa. Me aseguran que tiene intención de protegerse de todos los ataques gratuitos.