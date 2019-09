Estos son los más elegantes del verano. ¿Estás en la lista?

La edad es un grado o, por lo menos, eso piensa nuestro jurado a la hora de decidir quiénes son la mujer y el hombre más elegantes de nuestro país. Entre las diez primeras encontramos tres que superan los 60 (dos de ellas, en el top 3). Así, está claro que es una cuestión de actitud. Elena Ochoa llevaba mucho figurando entre las más elegantes de nuestro país y, por fin, se ha hecho con la primera plaza. Un puesto totalmente merecido para una mujer en la que hemos presenciado una evolución de estilo que la ha llevado a convertirse en una dama de la elegancia. Lo mejor de ella es que sabe combinar vestidos sobrios con accesorios imposibles. Ochoa ha pasado a ser una referencia para las señoras que, llegadas a una cierta edad, prefieren prescindir de la moda. El jurado ha coincidido en que el primer puesto lo merece ella que no solo ha conseguido que Norman Foster se enamore de España, sino que además está realizando un trabajo de mecenazgo cultural muy positivo para España.

Habitual de las listas de las más elegantes, Inés Domecq no podía faltar. Lo tiene todo: silueta, estilo y actitud. Si usted va al sur, no lo dude, todas las niñas bien la tienen como prescriptora. Sabe impactar cuando se trata de una boda. Para ello se ha servido de una ayuda muy estimable: el diseñador Roberto Diz, con el que ha creado un tándem que se estudiará en los centros de diseño en unos años.

Traje de moda

Cerrando el top 3 nos encontramos con Bibiana Fernández. Aquella mujer que nos cortaba la respiración en las películas de Almodóvar se ha convertido en una de las señoras que mejor saben lucir un traje de noche. Esto no es baladí, algunas actrices jóvenes deberían fijarse en ella, que mueve un vestido largo como pocas en este país... y todo le sienta bien.

Sofía Palazuelo es casi una recién llegada, pero apunta maneras. Y es de agradecer que en una Casa de Alba que ha optado por adoptar un perfil bajo tras el fallecimiento de la emblemática Cayetana, alguien opte por dejar huella. Nos promete muy buenos momentos y eso es de agradecer. Por el contrario, Marta Ortega, que nos dio toda una lección de moda el año pasado con una de las mejores bodas que hemos podido contemplar en los últimos años, baja unas posiciones en la lista. Opta por ser fiel otra vez a la discreción, pero no consigue que el jurado se olvide de ella, que consigue agotar todo lo que se pone.

La aristocracia de nuestro país siempre ha sido una referencia a la hora de vestir. Lulu Figueroa (nieta de Aline Griffith, la condesa de Romanones) parece decidida a seguir los elegantes pasos de su abuela, aunque ella es representante de una elegancia más etérea, desenfadada y «boho-chic». La moda en sus manos parece algo sencillo y natural. Será que lo lleva en la sangre. Otra de las mujeres con experiencia en la vida, Ana Belén, también se cuela en nuestra lista. Son pocos los que se pueden resistir a su encanto. Le sigue de cerca Victoria Federica, la gran revelación de los últimos meses. Su aparición en Sevilla marcó un antes y un después para una chica que empieza destacar por tener un estilo propio en la alta sociedad.

Una modelo va a la cola de nuestro listado. Mayte de la Iglesia, una de las mujeres que más claro tiene lo que significa ser elegante y mezclar todo tipo de estampados. Verla es aprender algo sobre estilo. Por último, tenemos que hacer referencia a la gran promesa de la moda: Rosalía. Estrella absoluta del último año, nos conquistó colaborando con Riccardo Tisci, director creativo de Burberry, en los VMA de la MTV, donde demostró que ya es toda una estrella internacional... también en la moda.

¿Y ellos?

Ténganlo claro: el top model en nuestro país es Jon Kortajarena. No hay ningún otro que haya conseguido lo que este vasco. Campañas, desfiles, editoriales... no hay revista que no le haya propuesto una portada y no hay diseñador que no haya peleado por tenerlo. Quizá por ello sabe defender un estilismo. Y eso que no es de complicarse mucho a la hora de vestir de calle. Para una fiesta, hay que prestarle atención porque la elegancia le sale por los poros. Y no crean que esto está al alcance de pocos: todavía sigue cortándose el pelo en la misma peluquería de su ciudad, Bilbao, y es su madre la que lleva las tijeras.

Le sigue otro hombre que también ha hecho historia en la moda. Manolo Blahnik es la perfecta encarnación del dandi contemporáneo. Es común verlo con unos trajes de colores impecables... y qué decir de sus zapatos. Lo que más destaca de él es que es elegante de pleno convencimiento. De hecho, cuentan que es incapaz de salir de casa sin estar bien peinado, y para ello se toma su tiempo. Otro detalle de la infinita delicadeza con la que Blahnik se viste son sus gafas: un modelo de pasta que ya forma parte de su propio icono.Tras estos dos reyes de la moda aparece Felipe VI. Fiel heredero de su padre, uno de los hombres que mejor viste de su generación. Ya sea con uniforme militar, frac o traje, es siempre un placer poder presumir de uno de los mejores embajadores de nuestro país. Nunca decepciona, nunca comete un fallo. La perfecta encarnación del caballero.

El mundo del fútbol suele darnos más disgustos que alegrías a la hora de hablar de moda, pero lo cierto es que con la llegada de Álvaro Odriozola al Real Madrid la elegancia volvió a entrar en los vestuarios. Su estilo clásico es un remanso de paz entre la brillante joyería y enormes logos de marcas que suelen lucir sus compañeros. En su caso, basta confiar en unos vaqueros, una camisa blanca y un bonito jersey para tener el look. Está claro que esta elegancia innata de Odriozola y su interés por temas que van más allá del balón le han servido para ser el rostro de una marca como El Ganso.

Con Julio Iglesias nos tenemos que poner serios, porque es un hombre que parece olvidado, pero es una de las mayores estrellas que ha dado nuestro país. Y sí, también ha hecho que muchos otros se preocupen por su aspecto. Ha dado lecciones de estilo, animando al hombre a llevar vaqueros blancos o zapatos sin calcetines. Fue un revolucionario sin darse cuenta. Y qué decir de sus apariciones sobre un escenario. Es de los pocos que todavía confía en el esmoquin, y él los lleva como nadie: dándole un toque canalla que explota todo el «sex appeal» que tiene esa prenda... y lo sabes.

Desde que dejó la firma Delpozo son muchas las preguntas sobre el destino del diseñador Josep Font. Lo cierto es que nuestro jurado ha valorado mucho la sencillez con la que suele vestir el creador catalán. Tres colores le bastan, un dato curioso conociendo el gusto que tiene por una paleta contenida para la mujer. Él prefiere tonos más discretos, con el azul como base. Y es que es un básico que todos los hombres deberían apuntarse. Alfonso Bassave sigue siendo el actor mejor vestido de nuestro país, y no podía faltar. ¿Qué podemos añadir que no se haya dicho ya de él? Si quieren saber cómo se debe de llevar bien un esmoquin, esperen a que salga en la alfombra roja de los Premios Goya. Toda una lección de estilo. Y debe ser cosa de familia, porque justo detrás aparece su primo, el torero Posada de Maravillas. Encabeza un grupo de jóvenes promesas que han devuelto el interés mediático a la tauromaquia y que la han refrescado con un estilo más actual.

Juan Avellaneda es el responsable de vestir a muchos hombres con estilo, así que él también tiene un puesto en nuestro listado. Lo maravilloso de Juan es que, como por arte de magia, mezcla colores y estampados a priori imposibles para el hombre consiguiendo un efecto masculino y elegante. ¿El secreto? Lo tiene bien guardado, pero es una fórmula de éxito. Cierra la lista Joaquín Reyes, uno de los humoristas más aclamados de nuestro país y que hemos visto vestido de las formas más variopintas, pero cuando tiene que hacerlo de él mismo destaca por encima de sus compañeros. Mezcla una estética británica con un toque «nerd» que le funciona muy bien.

¿Y quién es la revelación del año? Viene directamente desde «Sálvame». José Antonio León no solo es un ejemplo de periodismo del corazón hecho con pasión, sino que además suele dejarnos muy buen sabor de boca por sus originales camisas y su interés por vestir actual, pero con un toque diferente y muy interesante.

EL JURADO

Carmen Duerto. Periodista

José Luis Díez-Garde. Periodista

Marta Blanco. Consultora de moda

Antonio Velasco. Diseñador

LAS MÁS ELEGANTES