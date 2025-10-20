El 18 cumpleaños de Triana, la hija de Manuel Díaz "El Cordobés y Virginia Troconis: todos los detalles de la fiesta

Triana, la segunda hija del matrimonio de Manuel Díaz "El Cordobés" y Virginia Troconis, alcanza mañana, 21 de octubre, su esperada mayoría de edad. Para celebrar su 18 años cumpleaños, una fecha muy señalada para todos, su familia organizó un fiestón por todo lo alto al que no faltó ningún detalle en Cerro Negro, la finca de 150 hectáreas situada en la sierra de Guillena propiedad del torero.

Sorpresas y emoción

Tras la celebración, Virginia Troconis ha compartido en su perfil de Instagram diferentes fotografías de la fiesta. "Un día para el recuerdo. Hoy de resaca emocional, quedó todo tan bonito...", ha comenzado diciendo en la publicación la venezolana.

Manuel Díaz y Virginia Troconis, en Starlite Gtres

"Como ella lo quería, me dijo: 'Mamá yo no quiero una puesta de largo, quiero una fiesta como las que tú haces, con flamenco, en el campo y modo feria'. Y sus deseos fueron cumplidos con la ayuda de un gran equipo", ha revelado sobre la celebración. Entre los asistentes al cumpleaños, los hermanos de Triana, Manuel y Alba Díaz, acompañada por Marcos Terrones, su pareja, que no dudaron en desplazarse a Sevilla para acompañar a la benjamina de la familia en su gran día.

Uno de los platos fuertes del evento fue una capea. Para la fiesta, la familia contó con el catering de Alberto Mejías, el favorito de Manuel Díaz "El Cordobés" para las ocasiones especiales. En resumen, una fiesta por todo lo alto con sello 100% andaluz.

Los looks de la fiesta

La cumpleañera, para su 18 cumpleaños, lució un conjunto de lentejuelas de la firma Mattuî Collection, formado por el top de tirantes y escote y una falda larga. Virginia Troconis, espectacular, sorprendió con un vestido de color marrón chocolate y negro de la firma Coosy.