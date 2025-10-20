Alberto Herrera confiesa cómo concibió a su hijo: “Gorda, ¿jugamos sin portero?”

Alberto Herrera y Blanca Llandres ya son marido y mujer. Este fin de semana han celebrado por todo lo alto su paso por el altar, después de una vertiginosa relación. Y es que su romance se dio a conocer a principios de año y ya se han casado y están esperando su primer hijo. Una sucesión de buenas nuevas para ambas familias, donde Mariló Montero y Carlos Herrera, padres del novio, no caben en sí de felicidad. De ello presumen a pesar de su conocida discreción, pero hay momentos en la vida en la que no se puede callar lo que uno siente.

Tampoco el propio locutor que este sábado dio el ‘sí, quiero’ a su amada y ya el lunes estaba de nuevo trabajando como si tal cosa. Más o menos. Y es que desde su programa en la Cope no han podido pasar por alto lo sucedido durante el fin de semana, tanto en la Iglesia de Sanlúcar de Barrameda como en la finca donde se emplazó la celebración. Sobre ello ha hablado Alberto abiertamente, aclarando incluso puntos muy íntimos de su relación con su ya esposa. Y es que, por primera vez, ha hecho frente a un rumor muy extendido.

Alberto Herrera habla de su gran día

El periodista no se ha tomado los correspondientes días de descanso para asimilar su nueva condición de casado. Tampoco para el tradicional viaje de novios. La luna de miel la dejará para más adelante. Primero está su compromiso con su audiencia, a quien quiso mostrar su agradecimiento: “Sinceramente, no me esperaba el interés que ha generado todo esto, pero quería aprovechar para agradecéroslo, en nombre de mi mujer y el mío, a todos los medios de prensa y de televisión que estuvieron allí y que han tratado la noticia, por su cariño, su respeto y su trato”.

Alberto Herrera y Blanca Llandres se dan el 'Sí, quiero' en Sanlúcar de Barrameda Europa Press

Pero no solo a los medios, también a personas anónimas que le demostraron cariño en su boda, haciéndola más especial aún: “Hubo una señora que vino a vernos desde Zaragoza y yo no sabré nunca cómo agradecer tanto amor, se lo digo de corazón”, desvela. Otro de los detalles que puso en conocimiento de su público en la radio fue un momento de la ceremonia que protagonizó Mariló Montero y le marcó: “Hay una frase de San Pablo que leyó mi madre en la misa y que es perfecta para el tema de hoy: todo lo que le da sentido a la vida y a la fe, es el amor”.

Pero, dicho esto, Alberto Herrera entró a aclarar un tema que él considera muy privado. No se siente cómodo compartiendo cuestiones tan íntimas en público, más sabiendo la repercusión que tendrán sus palabras, pero lo encontró necesario atajar: “Hay muchos medios diciendo que Blanca y yo nos hemos casado porque ella está embarazada y quería contar que no es así. Puede que sea una intimidad, pero el embarazo fue consecuencia de la pedida de menos”, aclara cómo fue concebido el que será su primer hijo, al que llamarán Marcos. Un niño ansiado, “porque uno, en fin, cuando entra en estas etapas de la vida se va enterando que embarazar no es tan fácil. Entonces, cuando yo le pedí matrimonio le dije: ‘Gorda, ¿jugamos sin portero a las cosas? Y así es como llegó… ¡qué queréis que os diga!”, cerraba ya seguramente ruborizado por la información compartida.