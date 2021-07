Gente

Manuel Benítez “El cordobés” no quiso intervenir en el “Lazos de Sangre” de su hijo Manuel Díaz

La productora de “Lazos de sangre” intentó por activa y por pasiva contar con la presencia de Manuel Benitez “El cordobés” en el capítulo dedicado a su hijo, Manuel Díaz, pero el veterano torero hizo caso omiso a las intenciones de verse por primera vez, cara a cara, con su primogénito.

Parece ser que, intentaron que Benitez apareciera por sorpresa en el programa, incluso se llevó a calibrar la posibilidad de no contarle nada a su hijo para que el encuentro fuera mucho más emocionante. No pudo ser. Quizá por ello, Diaz, al enterarse del “no” de su padre, ha decidido no insistir en conocerle. Su sueño de siempre nunca se hará realidad.

Lo que sí le causa una enorme pena es que Benitez no quiera conocer a sus nietos, los tres hijos de Diaz, la mayor, nacida durante su matrimonio con Vicky Martin Berrocal, y los dos pequeños, de su actual relación con la venezolana Virginia Troconis.

En el pasado, tanto Vicky como su padre, el ya fallecido Jose Luis Martín Berrocal, buenos amigos de Benitez, actuaron como intermediarios para que se produjera el esperado encuentro entre los dos “Manueles”, pero el padre nunca dio su brazo a torcer. Aunque si llegó a reconocer a Diaz como hijo suyo.