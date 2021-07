Cristina Pedroche, en aguas baleares, «mira hacia dentro para ver mejor lo que está afuera»

Gente

Vacaciones

La presentadora y Dabiz Muñoz disfrutan de unos días de descanso en Baleares. El matrimonio, que parece vivir una eterna luna de miel, ha escogido Ibiza para desconectar y navegar. Además, han tenido tiempo para visitar al chef Rafa Zafra en su restaurante en Cala Jondal y también para la reflexión en alta mar. «Mira hacia dentro para ver mejor lo que está afuera», ha escrito Pedroche.

Pedroche ha explicado estos días en el programa Zapeando por qué decidió casarse con 26 años, seis días antes de cumplir los 27: “Yo me casé a los 26 y forcé la máquina para casarme con 26 porque es una cifra que va conmigo, porque es mi número favorito de siempre y yo me quería casar con 26”. “Nosotros queríamos algo muy íntimo pero tampoco hacía falta que fuera en el salón de nuestra casa, en vaqueros, de prisa y corriendo. Se fue. No, pero muy bien”, ha afirmado sobre su enlace.