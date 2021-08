Paula, la hija de Marta Sánchez y Jesús Cabanas cumple 18 años: así vive alejada del foco mediático

Gente

Cumpleaños

Tal día como hoy, a las doce menos diez de la noche y hace ya 18 años, nacía en la Clínica Nuestra Señora del Rosario de Madrid la primera y única hija fruto del matrimonio de Marta Sánchez con Jesús Cabanas, que llegó a su fin siete años después. La cantante no tuvo un parto precisamente sencillo, que culminó en cesárea tras más una visita a la ginecóloga que en principio parecía rutinaria. Cuando salió del hospital, eran uno más en la familia y la artista no podía contener la emoción.

“Cuándo la vi... Me voy a poner a llorar. Fue tan bonito. Me emociono mucho”, señaló Marta Sánchez varios días después de su parto, incapaz de contener las lágrimas. A partir de ese momento, su hija Paula se convirtió en la persona más importante de su vida, una posición que no ha cambiado a día de hoy. Las dos mujeres están muy unidas y mantienen un vínculo maternofilial muy potente, como se puede observar en las redes sociales de la intérprete de ‘Resistiré’.

Actualmente, la joven se mantiene alejada del foco mediático y lleva un estilo de vida muy discreto. Lo poco que se conoce de ella llega de las publicaciones que su madre comparte en su perfil oficial de Instagram. A diferencia de otras chicas de su edad o de otros hijos de famosos, Paula no tiene cuentas públicas en las principales redes sociales, lo que viene a reflejar su deseo de conservar su anonimato.

Sin embargo, el pasado mes de marzo, a consecuencia de la mayoría de edad de su hija, Marta Sánchez posó junto a ella en la portada de la revista ¡Hola!, en un emotivo reportaje en el que ambas dejaron claro lo estupendísima que es su relación. “Es una niña con algo especial, noble, con muy buenos sentimientos, perspicaz, intuitiva y sabe lo que quiere”, decía orgullosa la madre sobre Paula.