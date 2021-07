Marta Sánchez: “Me da mucho MIEDO que mi hija cumpla 18 años por el poco respeto de los hombres”

Jaleos ha entrevistado a la reina del pop español. Marta Sánchez, quien acaba de cumplir 35 años en la música” y lo ha festejado de la mejor manera, con un concierto en el que ha entonado todos sus clásicos.

Momentos antes de pisar el Warner Music Station Príncipe Pío, Marta Sánchez afirmaba que sentía muchísimas ganas de subirse a un escenario, “no es como antes, pero vamos abriendo otra vez el camino a la libertad y al trabajo. Poco a poco. Yo soy optimista. Yo creo que el año que viene ya lo veremos todo como una pesadilla pasada”.

Además, la cantante de “Soldados del amor” reconoce que ha vivido el confinamiento y la pandemia “mal. Con frustración, con obstinación... Hay noches que duermo mal y me da un poco de ansiedad. Incertidumbre. No sabes cuándo va a acabar esto o cómo nos va a afectar para siempre porque es una experiencia que marcará para siempre a la gente. Pero también, como siempre hay que sacar lo positivo, pues aprecias más las cosas, valoras más las pequeñas cosas. Hay que concienciarse con cuidar la Tierra. El planeta respiró y lo hemos visto. Durante el encierro salían los animales a las ciudades. Hay que aprender también a disfrutar de la casa de uno, pero sobre todo apreciar el trabajo”.

Marta Sánchez confiesa que ha tenido que “reivindicarse” mucho ya que hay “mucha gente a la que no le gusto o no le va mi forma de ser o de hablar... Yo también me he equivocado algunas veces en cosas que he comentado sobre algo, pero he tenido mucha suerte. Encontré un momento para lanzar mi carrera con 19 años o 20 años y sigo cantando con 55. Algo me habrá salido bien”.

Con respecto a su hija Paula, la artista afirma tener miedo ante su mayoría de edad. “Tengo mucho miedo por todo: por la época que le va a tocar vivir, por el poco respeto que tienen los hombres por las chicas jóvenes hoy en día, por darle su sitio, por un planeta que no lo pueda disfrutar como yo, por tanta violencia que hay en las calles y robos por culpa de la crisis. Miedo también porque no encuentre un trabajo donde se la respete y sea feliz. Tengo preocupación y miedo por muchas cosas”.