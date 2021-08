Poli Díaz encuentra apoyo entre los amigos de su exnovia tras acusarle de presuntos malos tratos

Gente

El juicio por presunto maltrato se celebrará en septiembre. Poli Díaz nos hace llegar por medio de un intermediario que “las mentiras de mi ex novia le van a costar muy caras. No soy un maltratador, la denuncia de esa mujer contra mi esta llena de falsedades. Y son varios los vecinos de Lola los que se han puesto en contacto con personas de mi entorno para contar que la escucharon decir que si no le daba dinero me denunciaría por maltrato. Si se deciden a presentarse como testigos de mi defensa en el juicio a Lola se le va a caer el pelo por sus falsos testimonios. Mientras ella hace una vida normal, yo llevo tiempo en la cárcel. Es una injusticia total”.

Poli permanece en la cárcel grancanaria de El salto del negro, donde los funcionarios le consideran un preso modelo. Se ha convertido en profesor de boxeo de otros convictos e incluso, tal y como se ha publicado en Informalia, ejerce de buen samaritano, evitando peleas entre presos.

Por otro lado, se está preparando un combate a beneficio de una ONG infantil, en el que uno de los hermanos de Poli, que es boxeador aficionado, se subirá al cuadrilátero para enfrentarse a un rival aún sin determinar.