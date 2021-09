Ana María Aldón y Ortega Cano acuden a un centro de preparación al parto

Gente

Sorpresa

Tal día como hoy, hace ya tres años, Ana María Aldón y José Ortega Cano celebraban su amor ante un centenar de invitados en una fabulosa finca gaditana, casi una semana después de haberse dado el ‘sí, quiero’ durante una ceremonia civil que se llevó a cabo en Zaragoza. Se trata de una fecha muy especial para el matrimonio, que ha querido celebrarlo por todo lo alto. La diseñadora ha compartido algunos recuerdos de su enlace a través de sus redes sociales, donde también ha hecho patente lo emocionada que se siente ante su tercer aniversario de boda.

Para celebrar esta fecha marcada en su calendario, Ortega Cano ha querido organizar algo muy especial a su mujer y le ha preparado una visita sorpresa que Ana María Aldón ni siquiera hubiera podido imaginar. “Algo se debe traer entre manos, porque no para de meterme prisa. Tengo que salir de casa ya, urgentemente. Me ha dicho: ‘Arréglate y vístete que nos vamos’”, comenzaba anunciando la modista a través de la sección de historias de su cuenta de Instagram, a lo que añadía en tono de humor: “Lo mismo mi vida corre peligro”.

Tamaña sorpresa se ha llevado cuando ha llegado al lugar. La diseñadora no daba crédito. “No, yo ahí no entro, vamos, es que no entro. Ni de coña. ¿Has leído lo que pone ahí en la puerta? ¿Dónde me traes?”, preguntaba una desconcertada gaditana, a lo que el diestro respondía: “¡Venga, entra, no tengas miedo!”. Los reparos de su mujer no eran para menos, y es que el torero ha elegido un centro de preparación al parto para celebrar su aniversario de boda.

Ortega Cano en la puerta de un centro de preparación al parto FOTO: @anamariaaldon Instagram

No es que Ana María Aldón y Ortega Cano vayan a aumentar la familia, sino que el centro, especializado en cuidados preparto y posparto para embarazadas y nuevas mamás, también ofrece masajes y toda una serie de servicios enfocados en el bienestar, desde drenajes linfáticos hasta tratamientos fisioestéticos. A juzgar por las imágenes que la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha compartido, ella y su marido han disfrutado de un tarde muy relajante que les ha permitido evadirse, al menos por unas horas, de las polémicas que han salpicado a su familia en los últimos meses.