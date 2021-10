El blindaje VIP de Boris Johnson en Málaga

Gente

Vacaciones

Mientras Marbella acoge a famosos enganchados a las redes sociales, la sierra de Benahavís desde los años sesenta está habituada a las celebridades sin cara. Muchas fortunas de Silicon Valley descansan allí sin levantar ningún tipo de polvareda mediática. Allí se escondió Cristiano Ronaldo, pero también Lady Di del revuelo causado por su vida sentimental post divorcio. Llegar a Benahavís es tan fácil como coger un vuelo doméstico a Gibraltar y de ahí coche o helicóptero para aparcar en cualquiera de las fincas de urbanizaciones como La Zagaleta. Sin ruido. En esta localidad malagueña de nombre con sabor a califato ser rico no es algo excepcional, más bien lo contrario es lo raro. Es más fácil alquilar por 5.000 euros al mes que por 500. De sus 8.085 habitantes, más de 5.086 son extranjeros, con casi 2.000 británicos y 400 rusos, según datos de Instituto Nacional de Estadística. La carretera de acceso a Benahavís ofrece más indicios de la excepcional burbuja del pueblo porque atraviesa varios de los diez campos de golf que existen en el término municipal. Con este panorama, que un tal Alexander Boris de Pfeffel Johnson esté parapetado con su nueva mujer y su hijo, en la Finca Torre Clamores, propiedad del tory Zac Goldsmith, llama más la atención a los foráneos que a los locales. Por eso, que se agolpen los paparazzis, nacionales e internacionales, día y noche en la puerta de mencionada finca en Málaga en busca de la esperada foto del primer ministro británico disfrutando de la lujosa zona, no llama la atención a nadie de los empadronados. Los tabloides británicos permanecen insomnes por hacerse con alguna de alguna imagen comiendo, cenando o lo que sería lo máximo, en bañador. Todos buscan a titular ese de langosta a millón, mientras su país sufre un revés económico.

Por la zona hay cuatro sitios que tienen los que requiere el mandatario británico: mantener al extremo su privacidad. Es decir, garita de entrada y posibilidad de aparcar incluso con helicóptero. El primero de ellos es la vecina Anantara Villa Padierna Palace Benahavís, un formidable hotel de nuevo cuño diseñado por el arquitecto británico Ed Gilbertex, que también alojó a Michel Obama. Aquí concretamente hay seis restaurantes: La Loggia, La Pérgola, 99Sushi Bar, Hole 55, Beach Club y Edy´s Bar. Unos al lado del mar, otros de la piscina, del campo de golf o recreando un bar inglés.

No muy lejos está Finca Cortesín, que pertence a la localidad malagueña de Casares. Este lugar, donde abunda la realeza saudita y dubaití, junto con las escapadas que hace el clan del exministro José Bono, también hay varios selectos restaurantes: Don Giovanni, Jardín de Lutz, Kabuki e incluso el restaurante del «beach club», que está en la zona de costa también de Casares. En la vecina Sotogrande, en la limítrofe provincia de Cádiz, hay dos lugares extremadamente selectos donde es posible estar sin ser visto. Uno es el restaurante del campo de golf Valderrama, uno de los mejores del mundo. El segundo, es La Reserva Club Sotogrande, contiguo al recientemente inaugurado hotel So/Sotogrande. Uno de los lugares preferidos del público inglés de alto standing es The Beach, una playa artificial de interior -la más grande de Europa de esas características- donde además de una fina arena blanca, hay un restaurante terraza magistralmente llevado por un equipo formado en el Celler de Can Roca. Ahí la foto del primer ministro sería un espectáculo, solo queda conseguirla.