“Estoy contento por él, vendrá con las pilas cargadas”: los “tories” tratan de aplacar la polémica escapada de Johnson a Marbella

Cierto es que nunca hay un buen momento para que el responsable de un Gobierno se tome algunos días de vacaciones. Pero mientras que en algunos casos pasan más desapercibidos, en otros crean verdadera indignación. Y con Boris Johnson ocurre el segundo escenario. Mientras el Reino Unido atraviesa una fuerte crisis energética con subidas en las facturas, problemas de suministros ante el déficit de transportistas y caos en determinados sectores por la falta de mano de obra, el “premier” se ha escapado junto con su mujer -embarazada de su segundo retoño- y el hijo de ambos, Wilf, al sol de Marbella aprovechando el receso de Westminster de otoño. Antes de meterse en política, Johnson fue periodista. Es plenamente consciente del valor de una imagen. Pero, a pesar de todo, ha seguido con sus planes y, como era de esperar, las críticas no han tardado en llegar.

Con todo, sus filas han salido en su defensa. El ministro de Comercio, Kwasi Kwarteng, consideró que era “razonable” que el inquilino de Downing Street disfrutara de las primeras vacaciones en el extranjero en mucho tiempo. “Ha tenido un año y medio en el que casi pierde la vida a causa de covid, su madre falleció hace dos o tres semanas. Creo que es razonable que se haya tomado un breve descanso”, matizó. Por su parte, el diputado Andrew Mitchell, destacó que “todos deberíamos insistir en que el primer ministro tuviera de vez en cuando vacaciones porque de esta manera podrá realizar mejor su trabajo si puede descansar algunos días con su familia”. “Estoy contento por él. Vendrá con pilas cargadas”, matizó.

La que fuera ministra Anna Soubry, quien renunció como diputada en 2019 por su oposición al Brexit, no era de la misma opinión. “Ha decidido irse a divertirse y no es aceptable”, dijo. “El momento no podría ser peor. Pero es como si ni siquiera le importara. Tiene una mayoría de 80 escaños y cree que todo estará bien”, señaló.

Sin que se hayan confirmado los detalles de manera oficial, según los medios, los Johnson llegaron al parecer el pasado viernes a mansión situada en Benahavís y cedida por el secretario de Estado para el Medio Ambiente Zac Goldsmith, amigo personal de Carrie. La lujosa villa conocida como Torre Tramores está a siete kilómetros de la costa marbellí, consta de cinco suites en distribuidas en tres plantas y se alquila normalmente por 30.000 euros a la semana.

No es la primera vez que las vacaciones da de que hablar. El viaje que Johnson y Carrie realizaron tras la victoria electoral de diciembre de 2019 a Mustique estuvo rodeado de polémica por las dudas sobre cómo se había financiado la estancia.