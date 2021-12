Terelu Campos cierra la puerta a Carmen Borrego en Nochebuena

Gente

Guerra familiar

“Navidad, Navidad, dulce Navidad...”. Las Campos no podrán cantar este villancico el 25 de diciembre, al menos no de forma sincera, y es que para ellas se presentan unas fiestas de Pascua bastante complicadas a raíz de los desafueros familiares que, lejos de arreglarse, se recrudecen más y más a cada día que pasa. Carmen Borrego no es capaz de llegar a un acuerdo con Terelu Campos y Alejandra Rubio, con quien mantiene un enfrentamiento desde hace ya más de un mes. A pesar de todo, la colaboradora de ‘Sálvame’ manifestó su intención de cenar con ellas y su madre María Teresa Campos en Nochebuena, aunque parece que no todas están por la labor...

Así de claro lo dejó Terelu Campos tras observar las imágenes en las que Carmen Borrego aseguraba que cenaría con su hermana y su sobrina el 24 de diciembre a pesar de la crítica situación. “Mi madre es ajena a todo esto y no se merece que nos separemos en Navidad. Si se celebra en casa de mi hermana, pues allí me presentaré, que no te quepa la menor duda”, decía la tertuliana. Unas palabras a las que la aludida reaccionó con cara de pocos amigos, dejando incluso caer que se pensaría mucho si abrirle o no la puerta cuando se presente en su vivienda.

Carmen Borrego y Terelu Campos en 'Viva la vida' FOTO: La Razón Mediaset

“Bueno, si ella lo dice... Eso ya lo veremos”, insistía Terelu Campos en ‘Viva la vida’ ante la convicción de su hermana de cenar con ella en Nochebuena. Buena excusa tendrán que buscarse para explicar a María Teresa por qué no podrá estar con sus dos hijas en esa fecha tan señalada, puesto que, según aseguran ambas tertulianas, la veterana periodista permanece ajena a los conflictos familiares que ocupan los titulares de la prensa del corazón.

En este sentido, Kiko Hernández, que mantiene un vínculo muy estrecho con la matriarca del mediático clan, desliza que Carmen Borrego y Terelu Campos no estarían contando toda la verdad, puesto que “María Teresa no es tonta y está ahí sin enterarse de nada. Ella se maneja muy bien con el móvil y busca noticias. Aunque no vea ‘Sálvame’, se entera de todo”.