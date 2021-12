La sorprendente cifra que Rocío Carrasco ha cobrado por el homenaje a Rocío Jurado

Ayer millones de espectadores siguieron con los ojos abiertos como platos el avance de ‘El último viaje de Rocío’, un programa emitido por Telecinco que consistía en la retransmisión del traslado de 18 contenedores cargados de enseres personales de ‘la más grande’ hasta el lugar donde se rodará la segunda temporada de la serie documental de su primogénita. El formato se anunció como homenaje a la cantante, y en este sentido Rocío Carrasco se ha convertido en el blanco de todas las críticas, incluidas las de su propia hermana Gloria Camila, por supuestamente haberse enriquecido a costa de airear las intimidades de la artista.

Teniendo en cuenta el revuelo formado, desde ‘Sálvame’ han querido destapar la cifra que Rocío Carrasco habría cobrado por participar en este homenaje a su madre, un número que muy pocos esperaban: cero. Efectivamente, la heredera universal de ‘la más grande’ no habría recibido ningún tipo de contraprestación de económica, tal y como ha indicado Jorge Javier Vázquez. “Dirán que es mentira, pero no ha cobrado nada. Solo firmó los derechos de cesión de imagen y ya está. Ahora, los que digan que mentimos, que demuestren que ha cobrado”, ha insistido el de Badalona.

El homenaje a Rocío Jurado, supervisado por Rocío Carrasco, este martes en 'Sálvame' FOTO: Mediaset

Se trata de una información que deja en muy mal lugar a su hermana Gloria Camila Ortega, quien hace apenas unas horas ha cargado contra Rocío Carrasco asegurando que, si no hubiera cobrado, no hubiera participado en el homenaje a su madre. Además, la joven ha querido dejar claro que ella nunca ha pedido dinero a cambio de intervenir en algún recuerdo a ‘la más grande’. “En ningún momento se me pasa por la cabeza cobrar por nada que haga alguien en homenaje a mi madre”, ha señalado con la cabeza alta, sin caer en la cuenta de que, por lo visto, a su hermana tampoco se le pasa por la cabeza.

Es más, Gloria Camila ha desvelado no solo que no enriquece con los homenajes a su madre, sino que le cuestan dinero. Ella forma parte de una asociación que contribuye con una cuota “para mantener la tumba, la fuente, llevar flores, hacer los homenajes bonitos...”, explicó en ‘Ya son las ocho’.