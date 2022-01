Exclusiva | Julián Muñoz desmiente a Fosky, el exchofer de Isabel Pantoja: “Jamás intenté suicidarme”

Indignado y asombrado. Así se siente Julián Muñoz tras enterarse de que el peruano Fosky, el que fuera chófer de Isabel Pantoja, contó sobre él en ‘Viva la vida’ que se quiso quitar la vida, que le descubrió en el suelo rodeado de pastillas y que el exalcalde de Marbella le dijo en una ocasión que si hubiera tenido una pistola se habría pegado un tiro en la cabeza. Manifestaciones desconocidas e insólitas que Julián me desmiente rotundamente: “Jamás he intentado suicidarme, ese hombre miente. Nunca se me pasó por la cabeza quitarme la vida. Fosky miente, lo que dice es falso”.

El peruano estuvo cuidando de Julián por encargo de la Pantoja durante una temporada en el chalet de La Pera, y asegura que fue confidente de Muñoz ese tiempo. Es más, está convencido de que si Julián y él se reencontraran, se darían un gran abrazo.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz en una imagen de archivo FOTO: La Razón (Custom Credit) ©GTRESONLINE

El ex de la tonadillera, no obstante, se ríe de esa posibilidad y deja muy claro que “paso de ese hombre”. De todas formas, es bastante improbable que ambos coincidan por las calles de Marbella, donde reside Julián, porque Fosky se encuentra actualmente en su país, exactamente en Lima.

El exchófer estuvo casado con Pepi Valladares, también trabajadora a las órdenes de Isabel, pero su unión acabó en ruptura, y Pepi le acusó en el plató de un ‘Deluxe’ de “llevarse dinero mío y de pedir prestamos a mi nombre. Me dejó arruinada”.