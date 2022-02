La emotiva dedicatoria de Javier Bardem a Penélope Cruz tras ganar el Goya

La pandemia de coronavirus por fin ha dado un respiro a la cultura y, aunque el año pasado los Premios Goya tuvieron que celebrarse de forma telemática, en esta XXXVI edición de la entrega de premios más importante de nuestro cine cientos de estrellas de la industria del celuloide se han reunido bajo el techo del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Todos ellos han sido testigos de cómo Javier Bardem ha recibido la estatuilla a mejor actor protagonista por su impeclable trabajo en ‘El buen patrón’, y tras subir al escenario a recogerlo, el actor ha dedicado unas preciosas palabras a su esposa, Penélope Cruz.

“Quiero dedicar este premio a Penélope, que es la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días”, ha comenzado diciendo Javier Bardem, ante la mirada de la aludida, su esposa, que escuchaba emocionada desde el patio de butacas del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. “Te quiero mucho”, ha concluido el actor. Además, también ha tenido palabras de cariño hacia sus hijos, Leo y Luna, “que sois el mayor regalo, lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Mamá y papá os aman”.

Javier Bardem recibe el Goya a Mejor Actor Protagonista FOTO: kai forsterling EFE

Como no podía ser de otra forma, Javier Bardem también se ha acordado de su madre Pilar, fallecida el pasado mes de julio. “Para acabar, quiero dedicárselo con todo mi corazón a la mujer que me parió. Me enseñó a vivir y me ayudó a sobrevivir. Me enseñó el amor, la pasión y el respeto por esta profesión tan interesante y tan importante que es la de actuar. Es un ejemplo ético y de compromiso, un referente para mí. Además de una actriz inmensa, es uno de los mejores seres humanos que he conocido. Mi madre, mi amada madre, Pilar Bardem”.

Aunque Penélope Cruz también estaba nominada en la categoría de mejor actriz protagonista por su interpretación en ‘Madres paralelas’ de Pedro Almodóvar, finalmente ha sido Blanca Portillo quien se ha hecho con ‘el cabezón’ por su trabajo en ‘Maixabel’.